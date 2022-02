La mayoría de la UE respalda el tratamiento en frío que exige España para los cítricos sudafricanos

Una amplia mayoría de países de la Unión Europea (UE) aprobó ayer el obligatorio tratamiento en frío que exige el Gobierno de España para las exportaciones de cítricos de Sudáfrica al viejo continente como fórmula para evitar la llegada de plagas. La votación se produjo durante una reunión técnica del Consejo de la Unión Europea, contó con un respaldo superior al 55 % de los Estados que superan el 65% de la población de la UE y a partir de ahora la Organización Mundial del Comercio (OMC) abrirá una ronda de negociaciones antes de aplicar la norma que será de obligado cumplimiento para todos los países terceros que exporten cítricos a la Unión Europea.

España, tras el requerimiento del sector citrícola y el respaldo de la Generalitat, reivindica que las importaciones de cítricos de Sudáfrica sean sometidas a tratamientos en frío para evitar la entrada de polillas, con vistas a que ese aspecto se refleje en la revisión del acuerdo de asociación con el país austral del próximo mes de octubre de 2022. El Comité Permanente de Plantas, Animales y Piensos (Scopaff), tal como recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), recomendó el pasado mes de enero la obligatoriedad para que los cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica con destino a la Unión Europea apliquen el citado tratamiento en frío o 'cold treatment' durante un mínimo de 16 días a una temperatura entre 0 y -1 grados C. Así las cosas, los empresarios sudafricanos exigen a Bruselas alternativas "más proporcionadas" para no perder sus envíos de 400.000 toneladas por temporada. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, solicitaron a finales de 2021 a la Comisión Europea la consideración de los cítricos como producto «muy sensible» frente a las importaciones de países terceros, instando a que no haya concesiones adicionales.

Reacción de Sudáfrica

Según datos del Ministerio de Agricultura, la importación de naranjas de Sudáfrica en 2021 se elevó a 407.039 t, con un descenso del 10,3% respecto al año anterior, aunque con incremento del 5% respecto a la media del último lustro. En cambio, en los dos primeros meses (septiembre-octubre) de la nueva campaña 2021/22 se importaron 248.107 t, con un alza del 6,8% sobre la campaña anterior y del 13,2% respecto a la media de los últimos cinco años.

Los empresarios sudafricanos exigen a Bruselas alternativas "más proporcionadas" para no perder sus envíos de 400.000 toneladas por temporada.

Los movimientos realizados por el Gobierno de España, el sector agrario y la Generalitat no han pasado desapercibidos el potente lobby citrícola sudafricano, el Citrus Grower Association, que el pasado lunes envió una carta a Bruselas, al comité Scopaff, en la que sostiene que la medida propuesta es “restrictiva del comercio y, por tanto, va en contra de los principios de la OMC”. Según el lobby naranjero sudafricano, este nuevo requisito tendrá un impacto nocivo en el comercio de cítricos de entre Europa y Sudáfrica, la fuente más importante de cítricos para la UE durante el verano europeo, con un valor de más de 1.000 millones de euros.