Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, entra en la ronda de 2,4 millones de euros de Rosita Longevity, la app valenciana creada en 2020 para optimizar la longevidad en las personas mayores de 60 años.

Rosita es el primer entrenador de longevidad que planifica una estrategia de salud a partir de los 60 años para reducir el riesgo de enfermedades crónicas prevenibles a la vez que empodera a las personas mayores con tecnologías que pueden usar solos desde casa para tomar control de sus siguientes 20 años.

“Desde Wayra vemos un gran potencial para este año 2022 en el sector en el sector eHealth, tanto a nivel B2C (pacientes) como B2B (hospitales e industria de la salud). Rosita es un buen ejemplo de aplicación innovadora y necesaria que ayuda a nuestros mayores a vivir más y mejor gracias a la tecnología”, ha destacado Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

La empresa, que ya había conseguido una ronda de financiación de 430.000 euros en 2020 para lanzar su servicio, creará con estos nuevos fondos biomarcadores de longevidad a nivel fisiológico con visión artificial, ya en desarrollo en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, expandirá su plan de longevidad a distintas cohortes de comportamientos y lanzará su servicio a Estados Unidos.

Los fundadores de la mayor escuela de longevidad de Europa, ubicada en el Balneario de Cofrentes (Valencia), lanzaron su app de longevidad con el objetivo de ayudar a personas mayores a extender su esperanza de vida con buena salud en 5 años. La metodología del Plan de Longevidad se ha estado desarrollando durante 20 años en el balneario y con Rosita lo llevan al hogar con una combinación de estilo de vida, reducción de riesgo de enfermedades y gestión del dolor crónico como la artrosis que da lugar al sedentarismo.

Gerontólogos y fisiólogos están de acuerdo en que la clave de una estrategia efectiva es la consistencia en el tratamiento. Los suscriptores de Rosita ya están usando el servicio para hacer más de 280 minutos de ejercicio físico a la semana, cuando la OMS recomienda un mínimo de 150 minutos. Estos resultados de alta adherencia se deben a su foco en que las actividades sean divertidas y adaptadas a la condición personal.

La ronda de inversión está liderada por Ship2B Ventures (gestora de venture capital de impacto de Barcelona a través de BSocial Impact Fund coinvertido por el Fondo Europeo de Inversiones y Banco Sabadell), con la inversión de Wayra, JME, Kfund, Bankinter (a través del programa Venture Capital conjunto con la Fundación Innovación Bankinter), Seedlink Ventures, Universidad de Chicago, Seedcamp, y Cristobal Viedma, cofundador de Lingokids.

“La gente sabe que en países como España tenemos una esperanza de vida de unos 85 años, pero lo que no saben es que la esperanza de vida con buena salud es solo de 65 años por culpa de enfermedades que en muchos casos se pueden prevenir. Sin embargo, los sistemas de salud están saturados y su respuesta a los problemas crónicos como por ejemplo la artrosis, que sufre el 70% de la población mayor, es básicamente farmacológica”, explica Clara Fernández, cofundadora, y añade que como “los médicos a menudo prescriben ejercicio sin herramientas ni metodología, falta motivación y la gente lo deja o no llega ni a empezar. La razón de nuestro éxito inicial está en que no damos a la gente deberes, sino que les damos actividades divertidas que ya quieren hacer, adaptados y motivados por nuestros entrenadores virtuales y humanos”.