Las ETT detectan un menor ritmo en los contratos de las empresas valencianas

"Vemos que nuestros clientes están pensando qué hacer ante el nuevo terreno de juego" que se ha derivado de las recientes reforma laboral, que propicia la conversión en fijo de los contratos temporales, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 965 a 1.000 euros, según asegura a este diario Víctor Tatay, director de la consultora de trabajo temporal Adecco en la Comunitat Valenciana, quien añade que las empresas que contratan los servicios de las llamadas ETT (empresas de trabajo temporal) "siguen necesitando personal eventual y muchas están planteándose ahora qué hacen, si transforman en fijos a esos empleados, cosa que están haciendo las que tienen carga de trabajo, si se quedan igual o los despiden".

Tatay admite que los primeros meses del año son una época "valle" para el sector porque el comercio y la hostelería, tras las navidades, no requieren tanto de sus servicios. Además, el ERTE en Ford y sus efectos sobre la industria auxiliar no contribuyen. No obstante, los datos que maneja el sector no son halagüeños. Y es entre la última semana de enero y la primera de febrero se publicaron 8.860 ofertas laborales, sobre todo de comercial y ventas (13 % del total), industria (10 %) y logística (10 %). Se trata de una cifra casi idéntica (8.855) a la que se registró en las mismas fechas de hace un año, con la sensible diferencia de que entonces "había restricciones muy duras" por la covid "y ahora no. Ahí se ve el cambio".

Respuesta de la CEV

El director de Adecco en la Comunitat Valenciana añadió que en este mes de febrero "percibo más calma que en enero, con una ralentización en los contratos", después de un último trimestre de 2021 "que fue muy bueno".

Fuentes de la patronal autonómica CEV aseguraron a este diario que en dicha organización no han detectado ninguna parálisis en las contrataciones de las mercantiles en general. De hecho, los datos del mercado laboral en la Comunitat Valenciana en enero fueron positivos y la temporalidad se redujo. Otra cosa, advirtieron, es que las mercantiles hayan puesto en pausa la contratación de empleados a través de las empresas de trabajo temporal.