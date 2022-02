València solo tiene 82 pisos de alquiler de menos de 600 euros

València se ha quedado sin alquileres asequibles. En la capital del Túria solo quedan 82 viviendas de menos de 600 euros y 14 por debajo de los 500 euros (la mayoría sin ascensor y situadas en el extrarradio). La situación se ha agravado por la vuelta al mercado del alquiler turístico de más de 4.000 viviendas en los últimos meses y el regreso a la ciudad de trabajadores que han recuperado el empleo tras la reactivación económica. Las inmobiliarias advierten de que la situación es preocupante y reclaman a la Administración que acabe con los pisos turísticos irregulares. Representantes del sector y el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, analizaron ayer en un desayuno informativo en Levante-EMV la evolución del mercado inmobiliario valenciano y coincidieron en que hay tensiones importantes. Las conclusiones del encuentro saldrán publicadas el próximo domingo en un amplio reportaje.

Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), subrayó que en los últimos meses se ha producido una caída del stock de vivienda de alquiler «espectacular». «En 26 años no había visto nada parecido. En las inmobiliarias nos hemos quedado sin viviendas de alquiler y la consecuencia es que están subiendo las rentas. La situación es desesperante. Conozco el caso de una persona que se acaba de trasladar de Sevilla y que paga 1.500 euros al mes en un barrio donde los precios no están tan disparados porque no encontraba otra cosa». García aseguró: «Hoy en València solo hay 82 viviendas de alquiler con un precio por debajo de los 600 euros. Eso no dura nada». La representante de las inmobiliarias reclamó a la Administración que ponga orden en el mercado de las viviendas turísticas.

Los profesionales aseguran que hay una falta de oferta sin precedentes en dos décadas

Carlos Debasa, director de Internacional de Percent Servicios Inmobiliarios, coincidió con el diagnóstico de Nora García y defendió la importancia de cumplir con la normativa ante la entrada en el sector turístico de cientos de pisos que no cumplen con los requisitos legales. Debasa, al igual que la mayoría de los profesionales del sector, está en contra de que la Administración regule los precios máximos del alquiler como defiende Podemos y considera que la solución pasa por un aumento de la oferta de larga duración. El directivo insistió en que la Administración debe luchar contra los abusos en los alquileres turísticos con «inspecciones y sanciones». «En San Sebastián los pisos turísticos cayeron a la mitad con una campaña de control», señaló Debasa.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Alfredo Cano, también defendió la necesidad de acabar con los abusos de los apartamentos turísticos que no respetan la normativa. Los representantes del sector lamentaron que a la Administración le «cuesta reaccionar» ante este fenómeno que provoca el incremento desproporcionado de los precios de los alquileres y la expulsión de los vecinos en distritos como Ciutat Vella.

Más de 4.000 viviendas han vuelto al sector turístico en los últimos meses

Nora García recordó que tras el estallido de la pandemia las viviendas turísticas entraron en el mercado del alquiler de larga estancia, pero esa situación se ha revertido. «Más de 4.000 viviendas han vuelto al alquiler turístico en València y es un problema porque hay mucha demanda de estudiantes y de personas de fuera que vienen a trabajar a la capital», incidió.

Ahora mismo en València solo hay 2.239 viviendas libres de alquiler tradicional y una buena parte de ellas se oferta a un precio desproporcionado. El precio de la vivienda de alquiler se ha desbocado en el último año en València con una subida del 25 % y una renta media de 1.092 euros, según un informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politécnica de València. La subida es especialmente intensa en Ciutat Vella.

Por otro lado, según informó ayer el Colegio de Registradores de la Propiedad, el precio de la vivienda en venta subió un 2,3 % en el último trimestre de 2021. En ese periodo se vendieron 21.324 inmuebles, el segundo mayor resultado trimestral de los últimos trece años y solo superado por el trimestre precedente.