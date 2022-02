Una amplia mayoría de diputados del Parlamento Europeo (PE) ha rechazado ‘in extremis’ las recomendaciones del ‘informe BECA’ de la Comisión Especial sobre la Lucha contra el Cáncer de la UE, que, entre otras medidas, proponía incorporar una advertencia sanitaria en bebidas alcohólicas, incluido el vino, para avisar sobre los riesgos asociados al cáncer. La votación de los europarlamentarios, que se celebró anoche en la sesión del plenario del PE reunido en Estrasburgo, cuyos resultados se han conocido esta mañana, ha permitido sacar adelante varias enmiendas en las que se puntualizaba que el “consumo del vino es perjudicial si se abusa”.

Las cuatro enmiendas introducidas a última hora antes de la votación del plenario han contado con el respaldo de una amplia mayoría del grupo de los socialistas europeos, incluidos los españoles, así como de los eurodiputados de España pertenecientes al Grupo Popular y Cs, integrados en otras formaciones. El Parlamento Europeo quería añadir que en el etiquetado de vino se incluyera el riesgo de su consumo asociado al cáncer al igual que aparece ya en las cajetillas.

La decisión de la cámara legislativa del viejo continente, que no es vinculante aunque será tenida en cuenta por la Comisión Europea, salva los intereses del sector vitivinícola de España y de la Comunitat Valenciana, en particular. Según los productores de vino, "el ‘informe BECA’ no contempla diversas investigaciones que vinculan el consumo moderado de vino con efectos positivos”. La propuesta del Parlamento Europeo ha causado "perplejidad" y "sorpresa" a los bodegueros.

El ‘informe BECA’ no contempla diversas investigaciones que vinculan el consumo moderado de vino con efectos positivos

Aumenta el consumo de vino

El gasto en vino en España se recuperó en 2021 con un consumo de 10,4 millones de hectolitros, un 14,2% más que en 2020, aunque todavía un poco lejos de los datos prepandémicos, según un informe económico de la Interprofesional del Vino de España (OIVE).

Fuentes del Parlamento Europeo aseguraron a Levante-EMV que lo más normal era que la cámara legislativa o el Consejo de la UE “tumbe esta propuesta”, sobre todo en este semestre de mandato de Francia al frente del órgano que reúne a los jefes de Estado o de gobierno de la Unión Europea. Por su parte, tanto el consejo regulador de la Denominación de Origen Vinos de Valencia, que presidente Salvador Manjón, como el de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, han calificado de “insólita” la propuesta que se debate en la cámara legislativa de Bruselas.