Fiscalía y Abogacía del Estado piden la nulidad del juicio en una de las causas del BdV

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, en representación del fondo público Frob, y la asociación de pequeños accionistas Apabankval han presentado sendos recursos ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que anule el juicio oral y la sentencia que absolvió a parte de la antigua cúpula directiva del Banco de Valencia por el caso Costa Bellver, una operación de compraventa de acciones que habría causado un quebranto superior a los 30 millones de euros en la entidad entonces controlada por la desaparecida Bancaja y por la que los implicados fueron acusados de un delito de administración desleal.

Las tres partes solicitan también que se celebre un nuevo juicio por parte de un magistrado distinto al juez José Manuel Fernández-Prieto, autor de una sentencia que absolvió, entre otros, al ex consejero delegado del banco, Domingo Parra, al ex director general de la caja, Aurelio Izquierdo, y a los hermanos Calabuig, propietarios de Global Omnium, supuestos beneficiarios de la operación, quienes llegaron a un acuerdo extrajudicial con el FROB por el que CaixaBank -a la que dicho fondo adjudicó el banco por un euro tras su intervención pública- retiró las acciones civiles y penales contra ellos a cambio de una compensación económica.

Argumentos

Entre los argumentos esgrimidos por las partes para pedir la nulidad destaca, por ejemplo, uno de los que aporta la fiscalía, cuando detecta en la sentencia "un error en la apreciación de la prueba del Art.790.2" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal derivada de "no explicar las causas por las que no se otorga ningún valor al reconocimiento de hechos que hace el acusado, Domingo Parra, y su conformidad con la narración de la operación que se efectúa en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal", que se produjo durante el juicio. La Abogacía del Estado incide en la misma idea, al igual que Apabankval, impulsora de la querella contra la ex cúpula del Banco de Valencia que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional y que, tras nueve años, está a punto de ser fijada la fecha de inicio de juicio oral.

Los pequeños accionistas -también a otro nivel las otras dos partes- abundan en la necesidad de un nuevo juicio en "la omisión de varios aspectos, en el relato de hechos probados [en la sentencia] que fueron evidenciados mediante la práctica de las pruebas en las sesiones del juicio", como, por ejemplo, las relaciones empresariales entre Parra e Izquierdo, por un lado, y la de estos en conjunto con las firmas de los Calabuig. Por su parte, la Abogacía del Estado añade otro motivo de queja y es que la sentencia "valora incorrectamente las declaraciones" de algunos de los testigos.