La escalada del coste del combustible lleva al límite a las industrias cerámica y textil y a los transportistas

El precio del gas se disparó un 60 % y el de barril de Brent rompió la barrera de los 100 dólares tras el estallido de la guerra. La escalada del coste del combustible está llevando al límite a las industrias cerámica y textil (que dependen del gas) y a los transportistas. El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) subirá hoy un 16,79 % con respecto a ayer y se situará en 240,13 euros por megavatio hora (MWh), su precio más alto desde el pasado 17 de enero Los expertos advierten de que los precios de la energía se van a mantener altos al menos hasta fin de año. La gasolina y el diésel están en máximos históricos en España. Los expertos advierten de que los precios de la energía se van a mantener altos al menos hasta fin de año.

La cotización del gas en la plataforma neerlandesa TTF (mercado de referencia en Europa) se elevó ayer hasta los 141 euros el megavatio hora, un 60 % más que el miércoles. Este abultado incremento ha llevado a este combustible a negociarse a su mayor precio desde el 22 de diciembre. El gas alcanzó en diciembre su máximo histórico al superar los 180 euros, pero después cayó a 70 euros. El problema añadido de la subida del gas es que repercute en el coste de la electricidad por la generación mediante plantas de ciclos combinado.

Antonio Picazo, CEO de la comercializadora valenciana de gas y electricidad Gana Energía, subraya que el 40 % del gas que consume Europa es ruso (el 10 % en el caso de España). Picazo explica que Rusia no va a cortar el suministro porque necesita el dinero ni Europa va a dejar de comprarlo a corto plazo. El directivo de Gana Energía advierte de que un problema añadido es que las reservas de gas están un 20 % por debajo de las de hace un año y la situación no se ha agravado porque el invierno no ha sido frío.

Alternativa al gas ruso

Estados Unidos se ha comprometido con Europa a buscar una alternativa al combustible ruso a través de gas natural licuado (GNL) que llega en barco y tienen que ser regasificado en plantas como la de Sagunt. Juan Antonio Martínez, consultor energético de la firma Grupo ASE, alerta de que Europa no puede en estos momentos asumir más gas natural licuado porque carece de suficientes regasificadoras. El único país con capacidad de sobra para regasificar es España, pero la conexión con el resto del continente es insuficiente. Martínez augura que "la electricidad seguirá en precios de entre 160 y 200 euros el megavatio hora, que son niveles estratosféricos".

En este contexto, la industria valenciana está ahogada por los sobrecostes. La patronal cerámica (Ascer) reconoció su preocupación por la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. "El efecto más inmediato que el conflicto puede tener en nuestra industria es el impacto en el precio del gas. La incertidumbre existente afectará negativamente a un mercado tan volátil como el energético y propiciará una subida de precios. Nos preocupa que el gas supere los 60-80 euros en los que se movía hasta ahora", añadió Ascer.

El sector textil (que también es un gran consumidor de gas) siguen con tensión la evolución del precio. José Serna, presidente de la patronal textil Ateval, confesó: "Tenemos mucha preocupación e incertidumbre porque están subiendo a la vez el gas, el petróleo y las materias primas".

El litro de gasolina llega a los 1,59 euros y el de diésel se sitúa en 1,49 euros, y alcanzan máximos históricos en España

Los transportistas aseguran que la situación es «crítica». Carlos García, secretario general de la patronal del transporte FVET, insistió en que el incremento del precio del combustible «es ruinoso» y la solución es trasladar los sobrecostes a sus clientes como pactaron con el Gobierno. García precisó que el combustible representa el 30 % de los costes del sector. El precio de la gasolina y del gasóleo ha conquistado esta semana nuevos récords históricos para ambos carburantes, impulsado por el alza en el precio del petróleo. En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su octava subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 9,8% en lo que va año, mientras que en el de la gasolina es del 7,57%.

El precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,591 euros, sumado así su cuarto récord histórico seguido, tras encarecerse un 1,01% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,479 euros, remontando un 1,16% frente a hace siete días y estableciendo así su segundo máximo histórico consecutivo. De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, prosigue con la escalada que empezó con en el arranque de 2022.