La apuesta por la digitalización en el sector financiero ha derivado en el cierre de la mitad de las oficinas bancarias en España durante los últimos 10 años. Actualmente, el 56 % de los municipios españoles no tiene ninguna sucursal bancaria.

Además, la pandemia ha acelerado este proceso de transformación digital y, desde 2020, se han cerrado más de 3.000 sucursales en España.

De este modo, España se sitúa en los ratios más bajos de oficinas y empleados por habitante desde que hay registros -4,3 sucursales por cada 100.000 habitantes-. Durante la última década se ha registrado la pérdida de un tercio de los puestos de trabajo (84.204 empleados).

Caixa Popular junto a las personas mayores

Las personas mayores son uno de los colectivos más damnificados por este proceso de digitalización de la banca española que ha conducido a que, actualmente, haya 1,7 oficinas por cada 1.000 españoles mayores de 60 años.

“No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online... Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge… Y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar”. Así explicaba Carlos San Juan en su campaña ‘Soy mayor, no idiota’ la problemática a la que se enfrentan diariamente muchas personas mayores en España.

En este sentido, Caixa Popular se ha desmarcado siempre como una entidad cercana, amable y con vocación de servicio. “Para Caixa Popular, cualquier cliente merece una buena atención”, destacan fuentes de la entidad.

De hecho, todo su equipo está concienciado de la importancia que tiene la atención, ya sea presencial, virtual o telefónica. "En un momento donde la sociedad percibe que toda la banca es igual, queremos poner en valor que Caixa Popular va a contracorriente y marca la diferencia en el horario, servicio y atención que ofrece a sus clientes”, así lo reconocen desde la principal entidad financiera valenciana.

Para ello, Caixa Popular ofrece un servicio personalizado y presencial con el horario más extenso del mercado: de lunes a viernes de 8:30 horas a 14:30 horas y por las tardes, de lunes a jueves, desde las 16 horas hasta las 18 horas. “Es el cliente quien elige cómo, cuándo y de qué manera quiere relacionarse con Caixa Popular”.

Mirar a los ojos de la gente

Para plasmar esta diferenciación, Caixa Popular ha lanzado una nueva campaña de comunicación con el claro objetivo de posicionarse al lado de las personas. De este modo, se define como una entidad que da respuesta a las necesidades de las empresas, comercios, autónomos, jóvenes, familias y, muy concretamente, de las personas mayores, quienes han visto cómo en los últimos tiempos han tenido que recibir apoyo de parte de las autoridades para ver satisfechos sus derechos a un trato digno.

“Somos una cooperativa de crédito y nos gusta mirar a la gente a los ojos, hablar cara a cara, estar a pie de calle en cuantos barrios y pueblos nos sea posible, escuchar los problemas de primera mano y ofrecer soluciones adecuadas a cada necesidad", comenta una de sus directivas.

Mientras que el sector ha requerido de un plazo de un mes para adecuar su oferta a las exigencias de las autoridades, Caixa Popular no ha tenido que aplicar ninguna medida adicional porque ya trataba a las personas mayores “con la atención que estas merecen, como si fueran nuestros padres”, afirman desde la entidad.

Sin olvidar las nuevas tecnologías

Por otro lado, la política de atención presencial impulsada por el banco no está reñida con potenciar al máximo todas las herramientas y servicios posibles para dar la mejor respuesta en el ámbito de las tecnologías y los nuevos hábitos de consumo, ya que cada vez son más los jóvenes valencianos que también eligen a Caixa Popular como su entidad financiera de referencia.

Según comentan responsables de la cooperativa: "Nuestro desarrollo y crecimiento se ha basado en la satisfacción y fidelidad mostradas por parte de nuestros clientes a lo largo de más de cuatro décadas. Esto nos ha permitido consolidar un proyecto empresarial y social que va calando cada día entre las personas que nos muestran su confianza".