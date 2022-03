La batalla por los salarios ha comenzado y patronal y sindicatos dieron ayer el pistoletazo de salida a las negociaciones para definir cómo repartirse el coste de la mayor escalada de la inflación en 30 años. Y atendiendo a las pretensiones de las partes esa batalla va a parecerse a un ‘blitzkrieg’ —ataque relámpago—, pues la intención es tener cerrado el pacto antes de acabar marzo.

La CEOE, CC OO y UGT han iniciado las conversaciones para renovar el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), un convenio de convenios que marca las pautas de incrementos salariales. La patronal parte de una horquilla cercana al 2,5 %, mientras que los sindicatos demandan un 5 %; aunque una de las claves de la negociación serán las cláusulas de revisión salarial para ir adaptando esas horquillas a la desbocada e incierta inflación, que actualmente está en el 7,4 %. El primer cara a cara ha servido para constatar que, de momento, las posturas están alejadas.

«La realidad es que estamos en guerra y en la guerra no podemos pensar que solo les afecta a unos cuando en estos momentos nos va a afectar a todos. Es un momento muy importante de hacer una contención salarial», declaró el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. por su parte, el líder de CC OO, Unai Sordo, admitió que «plantear ahora subidas de un 6%, un 7% o un 8% no es muy realista en este momento, pero una cosa es que no vayamos con esas posiciones a las negociaciones y otra cosa es que nos resignemos a que los trabajadores vayan a tener pérdidas de poder adquisitivo». El año pasado el IPC medio cerró en el 3,1 % frente a una subida de sueldos del 1,5 %.