La industria valenciana elevará sus precios de venta por la guerra

El bloqueo o la suspensión de relaciones comerciales con Rusia y Ucrania por la guerra va a afectar sobre todo a los suministros de materias primas en la Comunitat Valenciana, según un informe publicado hoy por la Cámara de Comercio, que sitúa a la industria cerámica como la más damnificada por la merma en sus exportaciones y por el "elevado porcentaje que suponen las compras de caolín y arcillas de estos mercados". Precisamente, la necesidad de buscar mercados alternativos va a encarecer estas adquisiciones de manera general porque los nuevos proveedores ofrecerán peores condiciones de precios y el transporte será más caro.

La corporación añade que la industria valenciana no es excesivamente dependiente de materias primas procedentes de los dos citados países, con la salvedad del maíz, el aceite de girasol y el amoniaco. No obstante, eso no impedirá los efectos directos en algunos sectores, de los que cita, además de la cerámica, a la industria agroalimentaria y la química como las más damnificadas.

Materias primas

El informe explica que las materias primas importadas de Rusia y Ucrania "cuentan con la ventaja de precios bajos y de costes logísticos menos tensionados que los de mercados alternativos más lejanos". En consecuencia, "la necesidad de buscar proveedores alternativos va a suponer para la industria valenciana adquirir los inputs a precios más elevados y con costes de transporte mayores. A medio plazo, esta circunstancia se traducirá en precios de venta al alza".

Pero hay más malas noticias, porque la incertidumbre que el conflicto ha generado no solo afecta a Rusia y Ucrania, "sino también a los mercados cercanos, lo que constituye un factor limitativo para diversificar los mercados de proveedores de insumos de la industria valenciana hacia Europa del Este". En relación con esto, la Cámara apunta que a corto y medio plazo se va a producir una desviación de demanda de materias primas a mercados alternativos como Sudamérica (Argentina, Chile y Brasil), Turquía, Asia occidental (India y Oriente Medio) y, en menor medida, Estados Unidos y China.

La madera aserrada para chapado y contrachapado, importada sobre todo desde Ucrania, las puertas y ventanas de plástico, que en un 72 % proceden de dicho país, y las botellas y frascos de vidrio son otras de las materias primas de las que se espera carencias por el conflicto.