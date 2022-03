Juan Antonio Germán se une al consejo asesor de OmnicomPRGroup

El grupo de comunicación y transformación OmnicomPRGroup incorpora a Juan Antonio Germán a su órgano consultivo externo, Omnicom Advisory Board (OAB). De esta manera, la consultora refuerza este órgano asesor que cuenta con profesionales de prestigio provenientes de distintos sectores y ámbitos directivos. Juan Antonio Germán, reconocido experto en relaciones institucionales, aportará a OmnicomPRGroup su larga experiencia y asesorará en el crecimiento de la consultora, con el objetivo de consolidar la firma como primera agencia multinacional de comunicación y relaciones públicas de España.

Juan Antonio Germán es abogado y especialista en relaciones institucionales, responsabilidad empresarial, comunicación corporativa y mecenazgo deportivo. Vinculado durante más de 30 años a Mercadona, donde ocupó diversas responsabilidades ejecutivas y fue miembro durante 15 años del Comité de Dirección, asumiendo a su vez la Dirección General de Relaciones Externas, la Dirección General de Obras y Expansión y la Dirección General de Relaciones Externas y Mecenazgo. Asimismo, ha desempeñado un papel relevante como secretario general y tesorero de Asedas (patronal líder de los Supermercados); miembro de Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE; y presidente de sus Comisiones de Mercado Interior y de Comercio; del Consejo de Administración de Aecoc, del Consejo de Administración de Ecoembes y del Comité Ejecutivo de Foment del Treball; entre otros.

Según Juan Ivars, director de la oficina de OmnicomPRGroup en Valencia, “es un orgullo contar con la visión y experiencia de Juan Antonio Germán. Su asesoramiento es una oportunidad para el impulso de nuestra compañía. Además, su incorporación amplia y enriquece nuestro órgano asesor para seguir ofreciendo soluciones punteras, consolidar la labor que realizamos con nuestros clientes y estar en disposición de afrontar con garantía futuros proyectos”.

Directivos de prestigio

Entre los miembros del OAB se encuentran los directivos Isabel Aguilera, consultora empresarial reconocida por Financial Times como una de las 25 mejores ejecutivas europeas. En su trayectoria profesional ha desempeñado cargos de alta responsabilidad al frente de GE, Google Inc., Grupo NH, Dell Computer, Vodafone, Hewlett-Packard-Compaq, entre otros; Bill Derrenger, profesional con una larga trayectoria de liderazgo en empresas como Kellogg’s, Clear Channel y Grupo Osborne; Pilar Garcia de la Granja, periodista especializada en economía y finanzas; Pedro Boada, presidente de IMF Oportunitas y ex Managing Director de J.P. Morgan; Jesús Mardomingo, socio senior en Dentons en España; Chantal Dorange, alta ejecutiva internacional; Eduardo Bendala Álvarez de Toledo, socio fundador en Tendencias de Comunicación y Marketing y ex director de Digital en Banco Santander; Oliverio Álvarez Alonso, socio de Energía en Deloitte; Daniel Cervantes Orendain, director en Europa de las operaciones de IDG Consulting, una firma global de consultoría estratégica especializada en videojuegos y negocios de entretenimiento; José Antonio Ferris, consultor independiente con una dilatada trayectoria vinculada al mundo editorial y estrategia digital.

La puesta en marcha del OAB nace tras la fusión en España en 2017 de las tres agencias de Comunicación y Public Affairs del grupo Omnicom –Ketchum, Porter Novelli y Fleishman Hillard- y cuya integración queda completada en noviembre de 2019 con la nueva estructura bajo la matriz OmnicomPRGroup.