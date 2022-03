La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) ha realizado durante las últimas semanas un sondeo para conocer la valoración que los usuarios tienen de las entidades bancarias y cuáles son los problemas más habituales que se encuentran al acudir a ellas.

Del sondeo, realizado a más de medio millar de usuarios de bancos, se han extraído datos como que el 47,7% de los encuestados suspende a su entidad en relación a la atención prestada. Este porcentaje aumenta hasta un 49,42% entre los mayores de 65 años.

Las gestiones que más suelen realizar en sus bancos son la retirada de dinero en efectivo (67,9%), las transferencias o envíos de dinero (64,39%) y el pago de recibos (62,36%). En el colectivo de mayores de 65 años sobresale la retirada de dinero en efectivo, hasta un 76,02%.

En general, la mayoría de usuarios acuden a su oficina bancaria de manera esporádica (41,51%), ya que solo un 6,64% afirma acudir mínimo una vez a la semana. El 32,29% reconoce no acudir normalmente a su oficina y realizar sus gestiones a través de internet.

Entre los mayores de 65, el porcentaje de los que no suelen acudir a sus oficinas y que realizan sus gestiones por internet baja a un 21,76%, frente al 55,56% de los de 18-30 años, recoge la entidad en un comunicado.

A la hora de contactar con su banco, un 40,77% asegura que ha podido hacerlo sin problemas cuando lo ha necesitado, mientras un 37,27% solo después de muchos intentos y de insistir por varias vías. Un 6,46% responde que ha necesitado contactar pero no ha podido.

Por su parte, un 48,15% afirma haber tenido algún problema con su entidad bancaria en los últimos seis meses, problemas que solo han resuelto el 24,18%. Estos son los principales problemas que señalan los usuarios son: dificultad para contactar con la entidad o gestor personal; modificación en las condiciones de tarjeta o cuenta; cobro de comisiones; cambios en la forma de realizar gestiones; problemas en el cajero.

Y un 73,92% de los usuarios afirma que su entidad ha sufrido algún cambio en el último año, de los que un 52,98% indica cambios en la forma de contactar con ellos (necesidad de cita previa, atención solo telefónica...), un 42,2% han sido trasladados a otra oficina, para un 23,17% han cerrado su oficina y un 20,87% señala un cambio en el horario.

Ante estas cifras, AVACU recuerda que se ha dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Consumo, al Banco de España y al Consejo de Consumidores y Usuarios para trasladar situaciones similares y pedir medidas para que ningún ciudadano se vea limitado a la hora de obtener su dinero en efectivo o poder realizar las gestiones que necesite.

Aunque algunas entidades ya han anunciado propuestas para mejorar la atención a mayores y otros colectivos vulnerables, tras la campaña 'Soy mayor, no idiota' impulsada por el valenciano Carlos San Juan, para la entidad no es suficiente. "El sector financiero español debería revisar su nivel de responsabilidad y de ética para con sus clientes y, de una vez por todas, diferenciarse en la atención durante el tiempo que estemos como clientes y no solo para atraernos a sus productos", subraya su presidente, Fernando Móner.