La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha mostrado su "preocupación" por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ha lamentado que el mismo "agrava la pérdida de rentabilidad".

Según ha explicado, a finales de febrero ya se alertó de la caída de la rentabilidad debido a los contínuos incrementos de costes que el sector está asumiendo desde hace más de un año, tanto de la energía como de las materias primas. "A esta situación se suma el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inestabilidad política y económica que este conlleva", ha añadido.

El secretario general de ANFFECC, Manuel Breva, ha subrayado que están viviendo este conflicto "con mucha incertidumbre y tristeza", en primer lugar desde el punto de vista humano, "por todo lo que una guerra conlleva" y, en segundo lugar, por el incremento de los costes energéticos, "pues el precio del gas ha subido de nuevo desde el estallido del conflicto y esto arrastra también otros costes como el de la electricidad, combustible, entre otros".

ANFFECC ha recordado que "el constante incremento de los costes energéticos en el último año está siendo alarmante, batiendo récords de precios de forma incontrolada e imprevisible".

Para la industria de fritas y esmaltes, líder mundial en su sector, "este incesante incremento de la factura energética resulta inasumible, y no nos queda más remedio que repercutirlo en nuestros precios en la medida en la que se vayan produciendo estos incrementos, para no ver mermada nuestra rentabilidad y poder seguir invirtiendo en I+D+i e internacionalización, que son nuestras señas de identidad", ha destacado Breva.

INCERTIDUMBRE Y DIFICULTAD EN LA EXPORTACIÓN

ANFFECC ha señalado que, en este momento, el conflicto de Ucrania no solo afecta en cuanto a incrementos de costes, sino también repercute directamente en la balanza comercial. "Rusia es un destino importante y la guerra nos afecta directamente, no solo por los envíos a este país, sino por la tensión política y económica que genera en el ámbito internacional, a todos los niveles", ha dicho.

Según datos del ICEX, Rusia es el 7º país de destino de las fritas, esmaltes y colores cerámicos españolas, con una facturación de 37 millones de euros en 2021. Si a ello se une la facturación a Ucrania, el total supone 44 millones de euros facturados por la industria de esmaltes española a los países en conflicto el año pasado.

El secretario general de ANFFECC ha apuntado que "la situación limita el envío de producto, pues no hay garantías en cuanto al transporte, el paso por aduanas o la recepción del material". Por otro lado, ha afirmado que "en cuanto a los pedidos servidos pero aún no cobrados no se sabe cuándo ni cómo podrá hacerse efectivo el cobro ante la caída del rublo, el bloqueo bancario y las sanciones internacionales".

"Todo ello unido a las dificultades para realizar labores comerciales, pues la invasión armada paraliza el desplazamiento de técnicos comerciales a estos países", ha resaltado.

Además, según Manuel Breva, el impacto no es solo para el sector, sino que repercute directamente en los clientes azulejeros, "pues la mayoría de fabricantes de gres porcelánico en España utilizan arcillas ucranianas en su composición, y la situación actual dificulta doblemente la importación de las mismas".

En cualquier caso, desde ANFFECC se insta a "buscar soluciones a nivel internacional para frenar esta invasión armada que resulta inconcebible en la Europa del siglo XXI, tanto por la pérdida de vidas humanas como por el conflicto internacional que genera, volviendo a las guerras de bloques del siglo XX que creíamos ya superadas".