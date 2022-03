A principios de febrero de 2022 entró en vigor la primera norma jurídica en la historia de España sobre las criptomonedas. Se trata de una Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. Es decir, jurisprudencia que regula la publicidad de estas monedas no fungibles, siempre y cuando se focalice en incentivar su inversión. Pues la misma circular alude en repetidas ocasiones que únicamente deberá ser ésta su finalidad, la de buscar potenciales inversores en España.

Las criptomonedas, a día de hoy, se encuentran en un periodo de resurgimiento tras la gran caída ocurrida el pasado mes de noviembre de 2021. Hasta la fecha ya han habido 8 desplomes, ascendiendo las pérdidas hasta un 50% del valor de sus respectivas divisas. España nunca ha tenido una regulación de estos activos y, además, los registros públicos prohíben cualquier tipo de inscripción de bienes adquiridos con este dinero digital. El motivo principal es su no consideración como una moneda de curso legal. Asimismo, otra de las razones esenciales por las cuales éstas no agradan a las instituciones públicas son los supuestos del blanqueamiento de dinero. Y es que las criptomonedas facilitan dichos procesos. Lo único que se debe hacer es crear una billetera virtual; comprar cuantas quieras, donde no se va a requerir ni expedir ningún justificante de la procedencia del dinero; y vender el activo a cambio de dinero plenamente legal. Son pues, la falta de regulación de curso legal, filtros transparentes, seguridad y, sobre todo, su descentralización, las razones principales por las que no se puede interactuar en registros públicos con el empleo de estas divisas.

Volviendo a la Circular 1/2022 de la CNMV, ésta no se encarga de regular los criptoactivos, sino su publicidad, con la finalidad de obtener inversores en España. Igualmente, aunque en este documento no se están regulando como tal, sí que se obtiene por primera vez una definición de lo que es un "Criptoactivo" en su artículo 2 e): Representación digital de un derecho, activo o valor que pueda ser transferida o almacenada electrónicamente, utilizando tecnologías de registro distribuido u otra tecnología similar. Además, es necesario incidir en el amplio abanico de limitaciones que se integran en esta Circular. Pues parte del motivo de su creación, como dio a entender Rodrigo Buenaventura (Presidente de la CNMV), es luchar frente aquellos medios publicitarios de este sector que se hallen bajo investigación o medios publicitarios que inciten impulsivamente a invertir aportando datos que no sean claros, exactos, suficientes y actualizados. Así lo dispone la Circular de la CNMV en el Anexo I, hablando de evitar omisión de información ambigua, o de evitar las referencias a rentabilidades pasadas sin expresar el periodo del tiempo al que se refiere.

Tiene mucho sentido que el desconocimiento de procedencia o gran descentralización suponga una seria amenaza a los gobiernos y organismos públicos a nivel global. Como hemos visto durante toda nuestra evolución humana, solo el control sobre el dinero y la riqueza generan poder. Con lo cual, sin lo primero no se podrá disponer de lo segundo. Esta Circular de la CNMV abre la puerta a futuras regulaciones, incluso a considerarlas en un tiempo como activos de tránsito legal en España. Puede que este pequeño paso sea el camino hacia un futuro que otorgue mayor seguridad frente a las criptomonedas, pero también puede suponer que estemos metiendo un caballo de Troya en nuestro sistema legal. Es por ello por lo que debemos plantearnos si esta Circular, junto a las próximas normativas al respecto, suponen para nuestros poderes públicos ¿Un paso adelante o un paso hacia detrás?