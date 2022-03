El transporte valenciano ya repercute en sus clientes el alza desbocada del combustible

El tráfico por vía terrestre con Rusia no era significativo para los transportistas valencianos antes de la invasión de Ucrania, principalmente porque las sanciones impuestas por la UE tras la invasión de Crimea en 2014 habían comportado un veto ruso a productos europeos, singularmente agroalimentarios, que había reducido de manera significativa los intercambios, pero el conflicto bélico sí ha provocado un incremento considerable de los costes energéticos y las empresas del sector han tenido que empezar a repercutir esas subidas en los precios a sus clientes.

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, un empresario del sector del transporte, asegura que "está paralizado" todo el tráfico con Rusia". En estos momentos, países como Polonia o Hungría, en los límites territoriales con Ucrania, Rusia y Biolorrusia, se han convertido en la frontera oriental de Europa en términos de transporte de mercancías por carretera. Los camiones no van más allá. "No hay comercio", apunta.

Situación complicada

Por su parte, José Ramón Mazo, CEO de la empresa valenciana Transporte Mazo, con un gran peso en el comercio internacional, asegura que la situación que vive el sector "es muy complicada" por un alza de costes "insostenible", aunque la circulación de camiones por el continente más allá de Rusia y Ucrania no sufre contratiempos. Sin embargo, "llenar el depósito de mil litros de carburante se ha incrementado en solo cinco días en 180 euros". Y no solo eso. Porque la falta de componentes está provocando que la compra de un vehículo nuevo se encarezca un 10 % y la inflación desbocada lleva aparejada una subida también sustancial de los salarios, porque "hay que aplicar el convenio".

Los costes, indica Mazo, ya habían aumentado un 20 % antes de que estallara la guerra y "ahora se han desmadrado". En consecuencia, a los empresarios valencianos del sector, como los de otras latitudes, no les ha quedado más remedio que repercutir esas subidas a sus clientes si no quieren comprometer la viabilidad de sus compañías. José Ramón Mazo asegura que en su compañía "ya estamos llegando a acuerdos con clientes para incrementar los precios en general y, además, indexando el combustible, tanto si baja como si sube".

No está siendo una tarea fácil, según admite, porque "algunos clientes no aceptan las condiciones y dicen que se van a otras compañías en busca de mejores condiciones, pero lo que nosotros no podemos hacer es trabajar a pérdidas".