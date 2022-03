Keraben Grupo lidera el proyecto Foto-Cer que tiene como objetivo el desarrollo de recubrimientos fotovoltaicos sobre fachadas y cubiertas cerámicas basados en la integración de dispositivos de alta transparencia y calidad óptica, que permitan generar energía eléctrica directamente desde las envolventes de los edificios.

Las nuevas directrices, referentes a la mejora de la eficiencia energética planteadas por la Comisión Europea, obligan a los países de la Unión Europea a transformar su sistema de generación de energía enfocándose cada vez más hacia energías renovables. En este contexto, el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas fácilmente integrables en aplicaciones urbanas jugará un papel decisivo en los próximos años.

Con el desarrollo del proyecto se pretende superar la barrera del impacto estético que suponen los elementos fotovoltaicos dispuestos en fachadas urbanas, ya que son dispositivos opacos y normalmente negros o grises, consiguiendo las primeras baldosas y tejas cerámicas que desarrollen capacidad fotovoltaica en las capas de acabado superficial sin alterar las propiedades.

El proyecto, liderado por Keraben Grupo, aúna el esfuerzo de las siguientes ocho empresas pertenecientes a diferentes sectores y distribuidas a lo largo del territorio nacional: Aliter Grup Renovables, Cerámica la Escandella, Ecopol Tech, Ingeniería Navarra Mecánica, Obras y Servicios Tex, Kerafrit y Lenz Instruments; colaborando en estrecha sinergia con los siguientes cuatro centros de investigación: Centro Tecnológico Lurederra, Universitat Jaume I (UJI), Fundació Institut de Recerca en Energía de Catalunya (IREC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Este proyecto Foto-Cer ha sido subvencionado por el CDTI, que recibe el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y es financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU - mediante las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Coverings 2022

Keraben Grupo viajará este año a Coverings 2022, que se celebrará del 3 al 8 de abril en Las Vegas, en el estado de Nevada. Un gran escaparate mundial en el que la compañía presentará su gran apuesta en colecciones cerámicas para el año 2022, unidas por la innovación, el diseño y la naturalidad. Todo un homenaje a la personalización cerámica y a la esencia del diseño.

La compañía presentará su amplio catálogo de novedades, entre las que destacan sus dos nuevas colecciones de mármoles Idyllic de Keraben y Mystic de Ibero, que tendrán su puesta de largo en este certamen.

Del 4 al 8 de abril, bajo el concepto creativo A reflection of you, Keraben Grupo convertirá su expositor en un showroom de diseño en el que los visitantes de la feria no solo podrán descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector, sino que también podrán sumergirse en una memorable experiencia sensorial en la que verán reflejada su verdadera esencia en espacios que sirven de espejo de sus emociones. El expositor de Keraben Grupo en Coverings se convertirá en el lugar perfecto para que los profesionales que lo visiten puedan encontrar la inspiración para sus próximos proyectos. Un espacio único de creación y confianza.

Mensaje inspiracional

A reflection of you es el mensaje inspiracional de Keraben Grupo que pondrá de manifiesto la intencionalidad de cada una sus marcas. Keraben es el reflejo de ese lado más sofisticado que las personas llevan dentro, del deseo y la elegancia más pura que se quiere alcanzar a través del diseño; Metropol es el alter ego de aquellos que no se dejan llevar por las modas, sino que son ellos mismos quienes crean su estilo a través de una actitud única y atrevida; e Ibero es el impulso que lleva a las personas a explorar su creatividad más allá de los límites establecidos, según la firma.