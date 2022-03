The Fitzgerald Burger Company, la cadena de hamburgueserías fundada por los hermanos valencianos Mario y Carlos Gelabert incorporará el pago mediante criptomonedas en los 16 de sus restaurantes en España.

La compañía llevará a cabo este proyecto de la mano de Criptan, una plataforma que permite aceptar pagos en criptomonedas desde cualquier lugar del mundo y ofrece facilidades para las empresas en el momento de recibir el pago en euros directamente en su cuenta bancaria.

Gracias a este acuerdo, las 16 hamburgueserías admitirán el pago en Bitcoins, con lo que la cadena pretende avanzar en su compromiso por sumarse a las nuevas tendencias de consumo y posicionarse como una de las firmas "pioneras" en el sector de la restauración.

A través de la aplicación móvil de Criptan, sus clientes podrán operar de una manera sencilla, rápida e intuitiva a la hora de realizar el pago en el restaurante, para lo que tendrán que escanear un código QR que les llevara directamente a la pasarela de pago donde confirmar y finalizar la transacción.

Este nuevo servicio estará disponible tanto para el consumo en el mismo local como para los pedidos 'take away'. "Estamos muy ilusionados por compartir este gran avance, un nuevo proyecto que nos impulsa a seguir apostando por una estrategia disruptiva y rompedora que nos hace únicos en el sector de la restauración en España", comenta en un comunicado Carlos Gelabert como fundador de The Fitzgerald Burger Company.

En palabras del CEO de Criptan, Jorge Soriano, la materialización del pago a través de Criptan para los clientes de The Fitzgerald supone ampliar el uso de las criptomonedas en el día a día de las personas y, por tanto, "hacerlas útiles más allá de la mera inversión".