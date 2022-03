La empresa valenciana que puja por participar en el rearme alemán

La empresa valenciana Lurbel quiere ser parte del histórico aumento del presupuesto de Defensa anunciado por Alemania tras la invasión rusa de Ucrania. Según ha podido saber este diario, la firma de Ontinyent dedicada al textil ha pujado en una licitación de urgencia puesta en marcha por el Ejército alemán para fabricar 600.000 conjuntos de ropa deportiva para sus soldados. La resolución todavía no se ha hecho pública, si bien el carácter urgente de la adjudicación apunta a que el fallo debe ser inminente.

El gerente de la compañía y presidente de Ateval en la Vall d’Albaida, Rafael Lurbe, confirma la noticia y explica que Lurbel ya pujó por un pliego similar previamente, aunque en aquella ocasión no resultaron ganadores. “Hicimos muestras previas, nos presentamos y lo perdimos. Pero ahora han sacado una licitación adicional de 600.000 conjuntos de camiseta y boxer”, detalla.

El directivo apunta, no obstante, que las condiciones han cambiado respecto a ese primer pliego del que no resultaron ganadores, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania . “Hay un giro sustancial. En el primer concurso primaba el precio, pero ahora han dado más importancia a los plazos de entrega”, una política que hace ganar enteros a la candidatura valenciana, que tiene más complicado competir con firmas turcas o chinas cuando el factor clave es el precio ofrecido, ya que con unos costes salariales muy inferiores, estas compañías suelen ofrecer precios difícilmente igualables por empresas que mantienen su producción en la C. Valenciana.

Un pedido que "asusta"

Lurbe pone en orden los acontecimientos de estos últimos días y confiesa que la secuencia "asusta". No por el volumen del pedido, que obligaría a poner las máquinas a pleno rendimiento para fabricar 1,2 millones de prendas, sino por el escenario actual de conflicto bélico y tensión disparada entre Rusia y la Unión Europea. Primero se desata una guerra, a los pocos días una superpotencia económica como Alemania anuncia un aumento de la inversión en Defensa de 100.000 millones de euros para dejar de ser una micropotencia militar y acto seguido sacan a licitación un concurso urgente en el que se premia la disposición y no el precio. "Da que pensar", remarca.

No es la primera vez que esta empresa textil puja por alguna contratación con el sector público. Según destaca su gerente, han fabricado prendas deportivas para diferentes cuerpos de bomberos, por ejemplo, aunque admite que nunca de esta envergadura.