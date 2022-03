Pablo Erroz aporta su visión multidisciplinar a una nueva propuesta de Gayafores

Moda y cerámica vuelven a caminar de la mano. Gayafores y Pablo Erroz renuevan su colaboración, coincidiendo con la celebración de los 10 primeros años de vida de la marca del diseñador mallorquín, y los 125 de Gayafores.

La colaboración entre Gayafores y Pablo Erroz se materializa en una colección de pavimento y revestimiento porcelánico fabricado con materia digital y con 12 diseños diferentes. Contrast Cobalto Collection, el nombre con el que se ha bautizado el proyecto, se integra perfectamente en la visión multidisciplinar del diseñador y en la evolución de Welcome to our brand universe: Non-Seasonal 22.23, que, en palabras del director creativo, «pretende poner en valor todo lo que hay detrás de nuestras cadenas de producción, cómo nos mostramos al mundo y en lo que nos hemos convertido», apostando por propuestas reales «sin dejar de lado la experimentación y el ADN de lo que somos: dreamers = doers». De esta manera, Contrast Cobalto Collection lleva a la cerámica una forma diversa y polifacética de entender la moda, complementándola con «una paleta de color equilibrada, sobria a la par que atemporal, pero sin perder ni un ápice de innovación en cuanto a mix de contrastes, colores y novedosas combinaciones».

La sinergia Gayafores-Pablo Erroz gira en torno al concepto de «sostenibilidad real». Estas baldosas porcelánicas con genuinos prints diseñados expresamente por Pablo Erroz para Gayafores responden al empeño por emplear materiales 100 % naturales y que sean compatibles con los preceptos de la economía circular. En este sentido, cabe recordar que la base de los productos cerámicos son precisamente la tierra, el agua (o la arcilla) y el fuego, 100% reciclables y reutilizables.

Y es que, en los últimos años, la industria española del azulejo ha realizado importantes esfuerzos e inversiones para reducir sus emisiones en la producción, disminuir el consumo de agua y de recursos y ser más eficiente energéticamente. Además, es un sector que puede valorizar casi el 100% de los residuos generados en su proceso productivo y que promueve el vertido cero. Y esa apuesta por la sostenibilidad no solo se plasma en los procesos sino también en los productos, ya que, más allá del aspecto decorativo, se ofrecen soluciones constructivas para una edificación cada más sostenible (sistemas de calefacción radiante, fachadas ventiladas, etc.). A todo ello se suma que, por su rendimiento y resistencia, la cerámica tiene una mayor vida útil y su durabilidad es mucho más alta que en el caso de otros materiales, por lo que, adicionalmente, contribuye a reducir la huella de carbono.

Por todo ello, y a tenor de los valores compartidos entre ambas marcas, la alianza entre Pablo Erroz y Gayafores da un paso más con una nueva colaboración en la que Contrast Cobalto es protagonista indiscutible. Se trata de un producto para el recubrimiento de superficies en el que está muy presente la esencia cerámica que caracteriza a Gayafores desde sus orígenes, en 1897. El binomio moda-cerámica estrecha ahora sus lazos un poco más.

Hay que recordar que Gayafores, que este año celebra el 125 aniversario de su fundación, ha renovado recientemente la certificación de su sistema de calidad según los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015, que es la base del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC. De esta manera, la empresa asegura el cumplimiento de los parámetros contemplados en esta normal internacional para una gestión efectiva que le permita mejorar la calidad de sus productos y servicios de diseño, fabricación y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos y porcelánicos.