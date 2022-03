Presidente de la patronal de gasolineras: "No somos los operadores, esto nos hunde y encima nos llaman ladrones"

Hay tanta inestabilidad en el mercado petrolífero mundial tras la invasión de Rusia a Ucrania que el precio de los carburantes cambia varias veces en un mismo día y la histórica diferencia en los precios de gasolina y gasóleo se está difuminando. Los dos principales combustibles consumidos en automoción rozan en Galicia ya los 1,9 euros de media por litro, alrededor de un 50% más que hace un año. Para desesperación de las estaciones de servicio. “No somos las compañías, no somos los operadores”, insiste a lo largo de la charla Julio César López Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (FEGAES). La situación del sector es “muy, muy delicada, muy grave”, soportando subidas de hasta 50 céntimos por litro en el último mes para abastecerse. “No hemos sido capaces de subir ese coste al consumidor final –remarca– y estamos desesperados”.

–Pero el precio de venta al público subió también.

–Sí, claro. Pero es que estamos en un momento en el que el precio varía hasta tres veces en un mismo día. Imagina un gasolinero que solo pueda comprar una cuba a la semana. Acabará llenando el depósito con 30 céntimos más caro el litro que otro que mantenga existencias, o uno que espere picos de precio más bajos o que tenga una oferta de un operador. Cuando tú compras esa cuba que vas a vender en dos, tres o cuatro días, ¿cómo compites con el resto en estas condiciones? Eso nunca sucedió en este mercado, que en un mismo día haya precios de 10 y 20 céntimos de diferencia. No estamos acostumbrados a comprar en esta incertidumbre. Si lo trasladamos al consumidor, no vendemos. Si no lo hacemos, vendemos a pérdidas y se va el beneficio del mes mientras los gastos fijos se mantienen. No somos los operadores.

–¿Hay petroleras o mayoristas que están subiendo precios a un stock que tenían de antemano más barato?

–Podría ser, pero también algunas petroleras se han ido porque no encontraron precios competitivos y no podían vender. No podemos generalizar. Habrá quien, al igual que los gasolineros, pudieron aguantar con algo de existencias o contratos de compra anteriores. Es que es un mercado muy complejo. Nosotros solo podemos hablar de la parte finalista. Somos pequeños autónomos que normalmente compramos, rellenamos y tenemos un precio que como mucho oscila en un céntimo a la semana. No es fácil proveernos con cambios de precio de 10 o 20 céntimos. Esto nos puede hundir. Insisto, no somos capaces de trasladar esto al precio final.

–¿Qué margen tienen ahora mismo en cada litro? El presidente de la patronal española decía hace un par de días que son unos 2 céntimos como mucho, cuando lo necesario para ganar algo son 10.

–Como mucho, un céntimo. Y son privilegiados. Si es capaz de vender sin pérdidas, ya puede estar bien contentiño. Hay gente que está perdiendo 5 o 6 céntimos por litro porque tiene existencias compradas y ahora mismo es imposible liquidarlas al precio que las compró. Hay gente que no fue capaz en ningún momento de poner el precio real. Otros sí y no vendieron nada. Y encima nos llaman ladrones.

–La gente cree que ustedes son los beneficiados en esta situación.

–Claro, claro. Y es al revés. Cada vez que sube el precio, nuestro margen comercial baja. Venimos ya de una situación terrible por la caída enorme de las ventas porque la gente redujo mucho su movilidad. Los fines de semana bajó un montón. Se utiliza el coche lo mínimo imprescindible y cada vez se junta más gente para ir a trabajar, y es entendible. Aún encima tenemos en el sector el tema de las estaciones de servicio automáticas. En un mercado como es el gallego, a pequeños empresarios y autónomos se les obliga a competir con gente que viene a precio, precio, precio y servicios mínimos. El otro día en una reunión uno de ellos me contaba que trabaja 15 horas al día junto a su mujer y su hijo le echa una mano los fines de semana para descansar y es incapaz de quitar un sueldo digno. Esto no tiene ningún sentido.

–¿Visibilizan un tope en el alza de precios?

–¿A futuro?

–A corto plazo. ¿Este incremento acelerado de los últimos 15 días es sostenible?

–Esperemos que no. Es un deseo. Espero que se normalice de alguna manera y puedan bajar los precios. No podemos resistir esto mucho más de otra semana. Lo tengo muy claro.

–¿Y cómo podría estabilizarse? El sector reclama una bajada del IVA.

–Más de la mitad de lo que vale el producto son impuestos y otros costes añadidos. No es lo mismo aplicar el IVA a 100 que a 150. Si el Estado tenía previsto en sus presupuestos recaudar 1.500 por el IVA de los hidrocarburos costando un euro el litro, con 1,50, 1,80 o 2 euros va a ingresar muchísimo más. Tiene margen de sobra para rebajar el impuesto.

–Algunas asociaciones de transportistas reclaman la intervención del mercado petrolífero. ¿Comparten la idea?

–Siempre que sea temporal, para nosotros sería estupendo. Después tendrá que ser libre para que sea mejor y más competitivo. Pero intervenir con un tope de alza y un mínimo de beneficio, para nosotros sería maravilloso. Habría un mínimo que ahora no tenemos.

–¿Habrá problemas de desabastecimiento?

–Puede haber un problema de algunas gasolineras sin dinero para reponer, pero desabastecimiento por parte de las operadoras, no lo creo.