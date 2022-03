La huelga del transporte convocada por los sindicatos minoritarios está provocando retenciones en el acceso al puerto de València. Desde primera hora de la mañana, los piquetes han estado informando a los transportistas del paro indefinido en los principales polígonos de la Comunitat Valenciana. Según fuentes empresariales, el trabajo se está desarrollando con normalidad en la mayoría de los polígonos. La zona donde está teniendo más incidencia es en el puerto de Valencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apelado a la "calma y la serenidad" ante el paro indefinido iniciado este lunes por transportistas de mercancías, que por ahora no está teniendo "demasiada incidencia", y ha asegurado que el abastecimiento de suministros "está garantizado", aunque ha admitido que la huelga "va a tener un impacto". "No llamemos a la alarma o a la confusión porque no estamos en un momento en el que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía", les ha reprochado la ministra a los transportistas ante sus advertencias sobre una posible falta de abastecimiento por los paros iniciados para protestar por la subida de combustibles y sus condiciones laborales.

La titular de Transportes ha asegurado que el paro no está teniendo "demasiada incidencia" hasta el momento, aunque ha remarcado que su Departamento está realizando un seguimiento "exhaustivo", coordinado con el Ministerio del Interior. "La situación está controlada", ha enfatizado la titular de Transportes.