El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha garantizado el abastecimiento de productos por parte de la cadena agroalimentaria española y portuguesa y ha pedido a los clientes que no hagan acopio para que no se produzcan “faltas puntuales” de productos como el aceite de girasol, de oliva o harina.

Al inicio de su intervención en la presentación de los resultados económicos de 2021 de Mercadona, Roig ha dedicado sus primeras palabras a la guerra en Ucrania y ha trasladado su solidaridad con el pueblo ucraniano y "su gran presidente", que está "dando la cara y jugándose, como muchos compatriotas, la vida".

Tras esa condena de la guerra porque en el siglo XXI "deberíamos solucionar los temas de otra forma", ha dicho, se ha referido al escenario "inimaginable y no previsto", como la pandemia de la covid-19, que nadie podía esperar, y al cual Mercadona se va a adaptar con la máxima de que los ingresos sean superiores a los gastos.

Para ello, tomará decisiones y algunas de ellas pueden ser "impopulares" y erróneas, como ha ocurrido durante estos dos años de pandemia, pero el futuro es "desconocido", ha manifestado el empresario.

Roig ha transmitido un mensaje de garantía de abastecimiento de la cadena agroalimentaria española y portuguesa, que es "muy fuerte y potente", y ha asegurado que no habrá falta de productos, aunque sí pueden darse problemas en algún momento concreto, tal como ocurrió con la falta de papel higiénico en determinados periodos iniciales de la pandemia.

"Pasó en todos los sitios del mundo, y ahora está pasando con el aceite de girasol o de oliva y la harina", pero "es acaparamiento, no es otra cosa. Tenemos mercancías más que suficiente", ha insistido, para recordar como ejemplo que el consumo de papel higiénico se multiplicó por dos en un mes durante la covid o que en momentos concretos no había mascarillas.

España produce tres veces más aceite del que consume

Roig ha reiterado que la cadena agroalimentaria española está preparada y por eso ha pedido a los clientes que no acaparen producto; a los medios de comunicación, que cuenten la realidad sin alarmar; y a los especuladores, que sean honrados. En palabras de Roig, "no nos podemos poner nerviosos": en España producimos tres veces más aceite de oliva que el que consumimos, "tenemos para dar y vender, no hay ningún problema".