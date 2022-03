“Si hay que aguantar 15 días más, seguiremos adelante”

Después del peregrinaje por una decena de números de teléfono, un transportista de Valencia facilita a FARO DE VIGO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, el contacto del portavoz en Galicia de la Plataforma de defensa del sector de transporte de mercancías por carretera, convocante del paro indefinido que tiene en vilo ya a prácticamente toda la economía regional. Se llama Juan Gómez. No quiere fotografías. Atiende desde el puerto de A Coruña, punto caliente de la protesta en la comunidad. “Pues sí, posiblemente Galicia sea una de las zonas de mayor seguimiento, aunque yo hablo con otras partes de España y en general en todas llega al 80% o el 90%”, asegura, en su valoración “positiva” de la movilización. “Menos cuatro o cinco cosas esenciales, como el tema de los piensos y el abastecimiento a los supermercados, el resto está todo parado –señala–. Si se movían 1.000 camiones y ahora se mueven 100 cada hora, como comprenderás, llegará un momento en que se acabará todo. Los que movemos el país somos nosotros”.

–El miércoles apalabraron un acuerdo con los piensos para la circulación de cereal, ¿no?

–Dimos cancha abierta para que vengan a buscar lo que necesiten y no haya ningún problema de abastecimiento para los animales.

–¿Se refiere a los puertos?

–Sí, para que puedan fabricar los piensos.

–¿Van a garantizar que así sea?

–Sí, sí, sí. Mientras haya mercancías en los puertos, sí. En A Coruña hay siete barcos esperando. Pero, claro, no hay almacenamiento, se acaba el material y ya veremos lo que pasa.

–¿Y la distribución desde las fábricas a las granjas también está asegurada?

–Lo hacen con las mismas cisternas que vienen aquí al puerto. Por eso no las paramos, porque son las que realmente reparten a las granjas.

–Menciona los supermercados, pero lo cierto es que hay problemas con los frescos.

–Pero porque los barcos están parados en los puertos y directamente no hay pescado. Los mataderos no quieren sacrificar por miedo a no llegar a los supermercados. Ayer hablaba con un responsable de una cadena de supermercados bastante importante y me dijo que en cuatro o cinco días acababan lo que hay en almacén. Ya están empezando a faltar cosas.

–¿Y ustedes no tienen responsabilidad en que falte carne?

–No. Nosotros estamos esperando a que nos reciba la administración. En el momento en el que negociemos lo que necesitamos, esto se pone a andar. Dicen que somos una minoría, pero está claro que no. Como de costumbre, quieren ir a su terreno.

–¿Qué terreno?

–Lo que dicen en la prensa. Que somos un 10%, pero la gente ve todos los días que no es así.

–¿Cómo quieren negociar? ¿Formando parte del comité nacional o que se les llame aparte?

–Tienen que recibir a la plataforma como en 2008 y en octubre del año pasado, a pesar de que ahora se quiten de la manga que no somos nadie. Somos los primeros interesados en que todo fluya bien. Lo que no vamos a hacer es ir y tirar la puerta abajo.

–¿Qué es exactamente lo que piden? Sus reivindicaciones van más allá del precio del gasóleo e incluso hablan de “mafia” para referirse al sector.

–No queremos nada con el combustible. Si tiene que valer 2 euros, pues que paguen el precio del kilómetro. Yo no soy nadie para decir que hay que poner el gasóleo a 1 euro. Tenemos que cobrar por los gastos que tenemos. La ley dice que no puedes trabajar por debajo de costes y nosotros trabajamos a pérdidas. Queremos que se cumpla.

–Entonces, si hay una bajada de precio del gasóleo y les llaman a negociar, ¿a ustedes no les serviría?

–Estamos dispuestos a sentarnos en el momento que nos llamen, como cualquier otro sindicato, asociación u organización representativa del sector.

–¿Qué está pasando con los piquetes? He llegado a ver mensajes de móvil coaccionadores.

–Los camioneros que no quieren secundar el paro están trabajando. Aquí no se obliga a nadie a no trabajar. El 80% está parado y muchos de los que siguen nos dicen que lo hacen por coacción de las empresas: “O cargas o te echamos”.

–Pero es evidente que se están bloqueando zonas.

–Estamos informando. Cuando llegan y les paramos, nos dicen que les obligan a salir. Eso sí es coaccionar. Los parkings están llenos porque la gente quiere parar.

–¿Tienen fuerza para seguir?.

–Sí y, de hecho, los ganaderos están empezando a venirse con nosotros. Decir que no dejamos recoger la leche es totalmente mentira. Que no nos echen la culpa. El problema es que no tienen donde almacenarla y les falta cartón, palés, etc. Los agricultores lo saben.

–¿Y hasta cuándo?

–Lo que quiera el Ministerio. Si tenemos que esperar 15 días más, esperaremos. La gente no quiere coger un camión y tener que coger 3.000 euros de su cuenta para llegar a fin de mes.