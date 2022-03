El nuevo brote de covid en China vuelve a golpear la rutas entre el Puerto de València y los asiáticos

El confinamiento parcial de la ciudad de Shenzhen, la ‘Silicon Valley china’ donde se producen videojuegos y teléfonos inteligentes para todo el mundo, vuelve a desatar las alarmas sobre la buena salud de la economía del gigante asiático y preocupa también a los mercados de medio mundo -más allá de la guerra en Ucrania- y a los grandes centros logísticos de distribución de mercancías. Preocupa la relación entre los puertos de Europa, como el de València, con el de Shenzhen, uno de los principales recintos de esta región del sureste de China (hogar de gigantes como Huawei, Tencent, OPPO y ZTE) , porque este canaliza alrededor del 10,5% de los contenedores utilizados por el comercio exterior del país asiático en todo el mundo.

Valenciaport firmó en octubre de 2019 su adhesión a la Declaración de Shenzhen, un convenio para promover tres líneas de trabajo. Por un lado, extender la función de puerto hub para mejorar el enlace entre el puerto y su entorno incrementando la competitividad de la actividad industrial. En segundo lugar, esta declaración fomenta la innovación para incrementar el comercio internacional y, por último, promover el intercambio de las mejores prácticas de cooperación entre los miembros de la comunidad portuaria para crear más oportunidades de negocio. La ‘declaración de Shenzhen’ también fue ratificada por los puertos de Rotterdam, Hamburgo, Gdansk, Amberes, Riga, Halifax, Italian Ports Association, Genova, Taranto, Interporto Campano, Zeebrugge, Gdynia y Barcelona.

Según la agencia gala AFP, el gigante taiwanés Foxconn, principal proveedor de Apple, ya ha tenido que suspender sus operaciones en Shenzhen. Otros, como el fabricante chino Netac (que fabrica discos duros o tarjetas de memoria), también han detenido parte de su producción. Los productos electrónicos y mecánicos representan alrededor del 80% de las exportaciones de la ciudad. Shenzhen acoge al menos seis empresas que proveen a Apple y a otras como el fabricante chino de coches eléctricos BYD.

El pasado mes de junio de 2021 un brote de covid en China paralizó el 5% del tráfico mundial de contenedores. El Puerto de Yantian acumuló entonces 400.000 contenedores y provocó más retrasos que el accidente del Canal de Suez en la operaciones con otros emplazamientos marítimos.

Además de los posibles cuellos de botella con puertos del sudeste asiático y tras un 2021 marcado por la escasez de productos, presión de costes y aumento de la inflación, el 80 % de las empresas fabricantes tiene previsto reducir su dependencia de envío en contenedores de larga distancia durante 2022

Desde IFS, compañía global de aplicaciones empresariales y especialista en soluciones destinadas al sector de fabricación, identifican que las compañías tienen previsto favorecer la búsqueda de alternativas locales o el abastecimiento de proximidad. «En 2022, los fabricantes buscarán una mayor diversidad y flexibilidad en las asociaciones con proveedores, así como también pondrán el foco en dónde y, quizás más importante, cómo obtienen sus materiales, bienes y servicios», explica Juan González, Country manager de IFS Iberia.

Además, la tecnología jugará un papel fundamental. Por un lado, potenciando la fabricación aditiva (AM) que, a través de impresoras 3D, permitirá a las entidades producir, no solo un componente o producto, si no algo completamente diferente abordando al menos una parte de los cuellos de botella de la cadena de suministro.

Además, se podrá vincular las máquinas de fabricación y las herramientas conectadas a sus sistemas comerciales permitiendo una visión y aprovechamiento total de los datos generados. De hecho, la conectividad con las máquinas de producción es una prioridad en la agenda de los fabricantes y ya en 2021, los pedidos de robots aumentaron un 67% en el segundo trimestre. Con todo ello, a lo largo de 2022 el 40% de las empresas de fabricación emplearán dicha conectividad en sus máquinas para mejorar producción.