El estand de Keraben Group en Coverings 2022 se ha concebido como un showroom de diseño en el que los visitantes de la feria «no solo podrán descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector, sino que también podrán sumergirse en una memorable experiencia sensorial en la que verán reflejada su verdadera esencia en espacios que sirven de espejo de sus emociones. El estand de Keraben Grupo en Coverings se convertirá en el lugar perfecto para que los profesionales que lo visiten puedan encontrar la inspiración para sus próximos proyectos. Un espacio único de creación y confianza», indican fuentes de la compañía.

Propuestas destacadas

A reflection of you —un reflejo de ti, en castellano— es el lema inspiracional de Keraben Grupo que pondrá de manifiesto la intencionalidad de cada una sus marcas. Keraben es el reflejo de ese lado más sofisticado que las personas llevan dentro, del deseo y la elegancia más pura que se quiere alcanzar a través del diseño; Metropol es el alter ego de aquellos que no se dejan llevar por las modas, sino que son ellos mismos quienes crean su estilo a través de una actitud única y atrevida; e Ibero es el impulso que lleva a las personas a explorar su creatividad más allá de los límites establecidos.

Entre las propuestas estrellas con las que aterriza Keraben Grupo destacan las colecciones Idyllic de Keraben y Mystic de Ibero. Ambas propuestas de cerámicos marmolados son sinónimo de elegancia y exclusividad. A través de ellas, pasado y presente se funden en un crisol de colores, acabados y texturas inimitables en el mundo de la decoración y la arquitectura.

La colección de mármoles Idyllic de Keraben rescata la esencia de este noble material con seis propuestas diferentes que ofrecen la solución estética perfecta para proyectos de interiorismo de estilo cuidado y diseño envolvente. Sugerentes veteados que suman belleza y carácter a las estancias; gráficas más suaves que aportan sutileza y elegancia. Disponibles en tres diferentes acabados (starlight, honed y vecchio), los mármoles Idyllic son todo un tributo a la naturaleza sensorial, con las ventajas técnicas que ofrece el porcelánico. La colección presenta diferentes diseños y colores que se adaptan a todos los gustos.

La colección de mármoles Mystic de Ibero se inspira, por su parte, en los materiales de las mejores canteras del planeta para reproducir toda la belleza y el cromatismo que ofrece esta piedra natural, con todas las ventajas técnicas del porcelánico. Con una gran variedad de propuestas que conjugan diferentes tonalidades y tipos de gráficas, y gracias a su acabado pulido alto brillo Starlight, los mármoles de la colección Mystic son una oda a la elegancia y la grandiosidad.

Decorados

Además, cada una de estas propuestas se complementa con decorados Art y Decor que van desde las composiciones geométricas que aportan fuerza y dinamismo, hasta los motivos florales más sutiles que añaden un toque de elegancia y distinción. La colección se presenta en una amplia paleta cromática con una gama de diseños oversize, capaces de adaptarse a diferentes estilos y complacer múltiples preferencias. Encontramos los diseños Borghini Gold, Invisible White, Fantasy Silver, Saint Laurent Noir y Occitanie Beige.

Metropol también mostrará sus novedades en Las Vegas. La marca pisa con fuerza también en este certamen a través de sus colecciones Chrome y Leira. La primera Chrome, está inspirada en la fusión de metales, mientras que Leira traslada la sobriedad y versatilidad que ofrece la pizarra.