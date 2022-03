El sector del transporte, que hoy cumple la octava jornada de huelga en toda España convocada por Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera (de la que forman parte sobre todo autónomos), mantiene su presión con "marchas lentas" por las grandes avenidas de circunvalación de València a la espera de ser recibidos por el Gobierno, algo que de momento no parece que vaya a suceder.

Cientos de cabezas tractoras de camiones han circulado haciendo sonar sus bocinas a lo largo de toda la mañana mientras se celebra en Madrid la reunión para estudiar la situación del sector entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), un organismo en el que no está incluida la asociación convocante de los paros.

Al citado evento acuden las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes, pero no está convocada la Plataforma, que dice no estar representada en el CNTC y que se siente "ninguneada" por el Gobierno. El CNTC reclama al Ejecutivo que adopte medidas económicas "inmediatas" para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes en el sector y que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas que han decidido no secundar la protesta. Después de una semana de movilizaciones sus repercusiones se están sintiendo ya en el sector agroalimentario.

Mercavalencia tiene fruta y verdura

Mercados mayoristas como Mercavalencia tiene asegurado, al menor por el momento, el suministro de fruta y verdura con la producción local, excepto algún producto que se trae de Andalucía, así como el de pescado ya que, aunque sí ha fallado el transporte debido a la huelga, los puestos disponen de producto congelado.

Mientras tanto, las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, al igual que la del resto de España, permanece amarrada hasta el próximo miércoles, cuando los responsables de la Federación Nacional de Cofradías tienen previsto mantener un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para reclamar ayudas por el incremento del precio del combustible. El paro, que dejará sin suministros a las lonjas durante tres días, afecta a cerca de 600 barcos entre arrastreros, de cerco y artesanales.

Sin pescado en las lonjas

Así las cosas, las paradas de mercados municipales y de las cadenas de distribución no tendrán pescado de playa capturado en estas próxima jornadas de ventas.