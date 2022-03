El paro del transporte agrava los problemas de suministros en las empresas valencianas

El impacto económico de la huelga en el sector del transporte de mercancías por carretera crece cada día que pasa. La movilización convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera en toda España por los elevados precios del gasóleo, que lleva ya ocho jornadas de protestas, acentúa los problemas de actividad por la paralización del reparto de suministros de diversas empresas del sector industrial (incluido el de la automoción), agroalimentario y de la distribución comercial, también afectadas de lleno por la escasez de materias primas y mayores costes energéticos tras estallar la guerra en Ucrania.

Entre las grandes empresas que ya empiezan a notar el paro de los transportistas -que ayer colapsaron la A-3 a su entrada a València, así como diversas rondas de circunvalación de la capital del Túria debido a las marchas lentas, y ruidosas- figura Mercavalencia, así como algunas cooperativas agrarias de frutas y hortalizas. Fuentes de Mercavalencia confirman que el acceso a este mercado mayorista "está garantizado", si bien se ha registrado una menor actividad que en jornadas normales debido a la huelga que apoyan algunos autónomos.

En Mercavalencia han vuelto a garantizar el suministro de fruta y verdura gracias a la producción local, excepto algún producto que se trae de Andalucía, así como el de pescado congelado.Desde Cooperativas Agro-alimentàries de la C. Valenciana, entidad que aglutina a 700 entidades, aseguran que" descartan los problemas que pueden tener los productores lácteos en Galicia o los ganaderos con los suministros de piensos en otras regiones, por ejemplo, y en principio no deberíamos tenerlos en el futuro, salvo que la situación se alargue en exceso o se sumen las patronales del transporte a los paros", explican fuentes de esta asociación profesional.

Un semana después del inicio de las movilizaciones del transporte también se ha restringido la llegada de fruta procedente de Andalucía y Murcia a la Comunitat Valenciana, desde donde se manipula y comercializa el 70% de la producción nacional, según destaca el Comité de Gestión de Cítricos, la patronal nacional que aglutina a los principales operadores privados de naranjas, mandarinas y limones.

Escasez de carne, lácteos y productos frescos

Por el momento, la patronal de supermercados Asucova, que agrupa a cadenas como Mercadona, Consum y Masymas, descarta que haya riesgo de desabastecimiento de productos por la huelga de transportistas, aunque reclama a los clientes que no caigan en el "efecto papel higiénico" y que el Gobierno ponga solución al conflicto para que la situación no vaya a peor. "No hay un problema de abastecimiento, solo uno de transporte que está localizado", explica el presidente de Asucova, Pedro Reig.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha querido comprobar de primera mano cómo la huelga de transportistas puede estar afectando al abastecimiento de ciertos productos y ha podido verificar que en la mayoría de las tiendas visitadas se aprecia menor cantidad de productos en los lineales, como pueden ser carne, pescado, lácteos, pasta, legumbres y productos frescos. "Aún así, no podemos hablar de desabastecimiento. En algunos supermercados -puntualiza Avacu- se ha restringido la cantidad de ciertos productos por persona y día, como puede ser en el caso de la leche o el aceite, con un máximo de litros que cada persona puede comprar al día".

Ante la escalada desbocada de los precios de la energía y los productos de la cesta de la compra también UGT PV y CC OO-PV hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía valenciana para participar, mañana miércoles, en las movilizaciones convocadas, junto a organizaciones como FACUA, UATAE y CAVE-COVA. "La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios, que ya suben de forma generalizada", advierten los sindicatos mayoritarios.

Alimentación del ganado

La industria de la alimentación animal y la ganadería a la que sirve, ambos servicios legalmente esenciales, se encuentran "al borde del colapso sin poder abastecerse de materias primas para elaborar alimento para ganado ni hacer llegar ese alimento a la ganadería", aseguran fuentes de diversas patronales del sector.

Ayer se encontraba bloqueado por los huelguistas un convoy de 50 camiones en el puerto de Huelva que, de no poder suministrar materia prima a las fábricas de Andalucía y Extremadura, a partir de hoy no se podrá servir pienso a las explotaciones ganaderas de esas regiones. Los problemas son extensivos a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Canarias, en este último caso, donde las navieras han reducido las frecuencias desde la península por falta de carga.