El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha informado esta mañana al consejo de administración que ya tiene el visto bueno de Puertos del Estado (Ministerio de Transportes) para acometer el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del recinto del Grao. La luz verde del organismo estatal a la infraestructura portuaria pone fin a un largo proceso administrativo para la preparación del pliego de condiciones de una licitación a la que se oponían Compromís y Podemos porque exigen una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya que la vigente es del año 2007.

El Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), dependiente del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), acaba de emitir su informe favorable para las obras de ampliación del Puerto de València.

Las conclusiones del informe de Puertos del Estado señalan que “las obras incluidas en el proyecto cumplen las funciones requeridas en relación con la mejora de competitividad del Puerto de València en tráficos de mercancía conteneirizada, mediante la ejecución de una nueva terminal de contenedores funcional y operativa que completa la ampliación norte del puerto. Asimismo, las obras incluidas en el proyecto alcanzan una fiabilidad técnica suficiente en términos, tanto de estabilidad hidráulica como geotécnica y estructural”.

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha presentado los detalles del informe de Puertos del Estado sobre la nueva terminal a los miembros del Consejo de Administración de la APV que se han reunido esta mañana en el Edificio del Reloj.

El documento de Puertos del Estado realiza unas últimas prescripciones y recomendaciones a la APV a la hora de aprobar el proyecto constructivo de la terminal norte de contenedores.

Así, indica que la APV, “en calidad de promotor y órgano sustantivo de la actuación, deberá emitir una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo”¸ un requerimiento habitual al Organismo promotor de las obras, que se solicita a las autoridades portuarias. El proyecto, tal y como refleja Puertos del Estado, recoge todos los elementos de juicio necesarios para emitir dicha certificación; por lo que el informe recibido respalda una vez más el criterio de que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental, ni siquiera abreviado, por no incumplirse ninguno de los supuestos de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

Hay que completar el informe de dragados

En su informe favorable a la nueva terminal, matiza Puertos del Estado, que se debe completar el proyecto con la caracterización de los materiales a dragar en el Puerto de Sagunto, un aspecto que la APV presentará en las próximas semanas. Una observación que se refiere a la realización de catas para analizar el material de los fondos marinos a dragar.

También indica que los tiempos de consolidación que figuran en el proyecto tras el fondeo y relleno de cajones y tras la ejecución de la precarga sobre la nueva explanada se consideran tiempos mínimos y deberán incluirse en el Pliego de Cláusulas de contratación de las obras para que sean tomados en cuenta por los licitadores.

Ratificación

El informe de Puertos del Estado sobre el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València, así como el Pliego de Bases Técnicas para las variantes constructivas de las obras, ha sido ratificado con la firma de su presidente, Álvaro Rodríguez Dapena; del director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana y del jefe de Proyectos de Infraestructuras de Puertos del Estado, Gonzalo Gómez.

Planes de MSC

Terminal Investmens Ltd (TIL), sociedad participada por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), prevé invertir hasta 1.011 millones de euros para construir y explotar la totalidad de la cuarta terminal de contenedores del Puerto de València.

La oferta de TIL es la única presentada. Esta empresa asegura que la nueva terminal podría estar operativa en el año 2026. La oferta del gestor de terminales TIL supera las expectativas de inversión del Puerto de València para construir esta terminal, que situaba inicialmente en 1.200 millones, incluida la inversión pública (unos 400 millones). Tendrá una capacidad para gestionar hasta 5 millones de contenedores.