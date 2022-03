El Puerto de València aún tardará varios días en abrir el tráfico a las exportaciones por el colapso

El tránsito de camiones recupera parte de su normalidad en la Comunitat Valenciana pese a mantenerse la convocatoria de huelga de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte (formada por autónomos y pymes), lo que facilita la actividad industrial y de las cadenas de distribución comercial, si bien el Puerto de València continúa siendo el gran damnificado de esta movilización y del temporal marítimo. La Autoridad Portuaria de València (APV) hace balance de situación y ya está en niveles de actividad por encima del 50% de una jornada habitual (es decir, unos 6.500 camiones al día), una situación que va a ir mejorando en los próximos días debido a la minoración en la huelga del transporte y las medidas adoptadas en el seno de la Marca de Garantía en el que está representada toda la comunidad portuaria. Con todo, las grandes terminales de contenedores del recinto del Grao (MSC, Cosco y Maersk) no abrirán sus puertas "hasta dentro de unos días", asegura el presidente de la APV, Aurelio Martínez.

“Este plan -explica Martínez- contempla priorizar la salida de los contenedores de los patios del recinto portuario para dejar espacio y en los próximos días ya se operarán tanto los de exportación como los de importación. Es una ordenación basada en el principio de dejen salir antes de entrar. Si todo va bien, a finales de esta semana o a principios de la que viene estará resuelta toda la operativa y se recuperará la normalidad”, puntualiza el mandatario de Valenciaport. En estos primeros días de la semana se han reducido de 22 a 16 el número de buques fondeados. En el peor momento de colapso durante la pandemia y que coincidió con el accidente de un portacontenedores de la naviera Evergreen en el canal de Suez, solo había una espera de seis frente a la bocana de acceso al recinto del Grao.

Tráfico prioritario

El Puerto de València aglutina cuatro de cada diez contenedores de toda España que se importan o exportan, por lo que su estado de saturación preocupa de lleno al sector del comercio exterior. Durante estos días se ha priorizado el tráfico con las Islas Baleares, lo que es clave para suministrar a las empresas de supermercados y sector hotelero, así como la salida de contenedores de importación acumulados en las instalaciones portuarias

El responsable de Valenciaport ha destacado la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado que en los últimos días ha sido “muy eficaz y han evitado actos de violencia y que se bloquee la entrada al recinto”. Para el presidente de la APV, “la situación vivida durante estas dos últimas semanas demuestra que el Puerto de València se está quedando pequeño y que nos hace falta la nueva terminal de contenedores. Es una reivindicación que venimos defendiendo desde hace más de dos años y que el día a día acredita que es una evidencia. Además, mientras llega esta nueva infraestructura hay que buscar nuevos espacios para almacenar los contenedores vacíos y de importación”, destaca Martínez.

Según la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), aunque los paros del transporte siguen, se está volviendo poco a poco a la normalidad. "Hay menos transportistas parados porque una parte ha visto satisfechas sus aspiraciones con las medidas propuestas por el Gobierno y, por otro lado, porque otros no pueden aguantar más días de paro. No obstante -puntualiza la organización presidida por Salvador Navarro- tardaremos todavía unos días en recuperar la actividad hasta que no afecte al resto de sectores, a los suministros y también a las exportaciones".

Mientras tanto, las cadenas de supermercados, todavía con problemas de suministros de algunos productos básicos de la cesta de la compra, prevén ir volviendo a la normalidad logística en los próximos días y poder ofrecer todos sus productos sin los problemas que ha habido a consecuencia de la huelga del transporte. Algunos de ellos están reponiendo dos veces al día en el caso de productos como los lácteos, según fuentes de la patronal Asucova.