La sucesión de incendios durante los últimos meses en parques empresariales de los alrededores de València ha puesto en alerta a los trabajadores y responsables de los mismos. El riesgo siempre está ahí, pero cuando se suceden varios en un corto espacio de tiempo, las preguntas crecen. Solo en polígonos de l’Horta Sud, Nord y el Camp de Túria ha habido seis de ellos en el último año, indica en conversación con Levante-EMV Ximo Ballester, gerente de Asivalco, la empresa gestora del polígono Fuente del Jarro, en Paterna.

«En Fuente del Jarro tenemos 500 empresas, lo que supone 500 riesgos industriales. Ha habido una serie de incendios, uno de ellos muy grande que afectó a tres empresas, una quedó en siniestro total», explica. Ellos tienen un parque de bomberos dentro del propio parque empresarial, lo cual ayudó con gran probabilidad a que las otras dos empresas se salvaran parcialmente. «Pero lo que no se hace con previsión, arreglarlo en el último minuto y ver si llegan los bomberos a tiempo, puede no valer», destaca, poniendo el foco en aquellas zonas industriales que no cuentan con bomberos tan cerca.

Fue el 22 de diciembre pasado cuando las llamas arrasaron una fábrica de máquinas expendedoras en Fuente del Jarro, entre la V-30 y la A-7. Luego, el 17 de enero otro fuego devoró un almacén particular en Aldaia.

La racha negativa conitnuó el 28 de ese mismo mes, cuando se produjo otro alarmante incendio en un complejo industrial de ocho naves dedicado a la importación de productos para bazares chinos. El lugar está al lado del aeropuerto y es propiedad del que está considerado como el mayor importador de productos asiáticos de la C. Valenciana. Solo tres días después, en el polígno El Pla de Alcàsser, una fábrica de plásticos ardió con fiereza y levantó una nube que era visible a más de 40 kilómetros, al tratarse de material altamente inflamable. Y si aquel incidente fue llamativo además de peligroso, el del 11 de febrero en Nàquera también.

Una empresa de aerosoles del polígono Los Vientos registró explosiones como consecuencia de un incendio en el que había productos químicos. En concreto, la deflagración provino de un depósito con capacidad para 20.000 litros de gas propelente.

«Hace más de una década que empezamos una cruzada para pedir planes dentro de los planes de los polígonos dentro de los planes de emergencia municipal», asevera Ballester. Los parques industriales, a las afueras de la ciudad, están lejos de las luces.

Mirar a los parques industriales

«Los ayuntamientos suelen tener en un primer plano los cascos urbanos y hasta hace muy poco tiempo siempre habíamos sido los grandes olvidados del municipio», indica.

Ballester califica eso de «curioso», puesto que aquellas localidades con más industria «presumen» de ello por la generación «en impuestos y puestos trabajo». «Cada vez se está prestando más atención», considera. En Paterna, el consistorio le financió a Fuente del Jarro un plan integral de emergencias hace unos años.

Desde Asivalco consideran que hay que trabajar junto a las administraciones con una visión «integral».

«En las industrias también están trabajando personas, no son solo las fábricas las que están en riesgo», asegura a la hora de pedir que «se completen los planes integrales» en el resto de polígonos.