Compromís no descarta que Valenciaport tramite otra evaluación ambiental para la nueva terminal

Compromís vuelve a tensar la cuerda sobre el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de Valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ironizó ayer al asegurar que ya veremos qué pasa si Valenciaport decide no encargar una nueva DIA (declaración de impacto ambiental) para «evitarse el desbarajuste que tiene con un informe ambiental de hace quince años». Oltra se pronunció así tras el anuncio del presidente de la APV, Aurelio Martínez, al término del consejo de administración de Valenciaport de la semana pasada, en el que anunció que Puertos del Estado ha dado finalmente luz verde al citado proyecto constructivo de la ampliación norte del puerto de Valencia -que explotará la naviera MSC- sin necesidad de tramitar una nueva DIA porque sigue vigente la de 2007.

Oltra comentó durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que en los últimos quince años ha habido «profundos cambios climáticos» y que ya son «perceptibles por la población», por lo que habrá que ver qué hace la Autoridad Portuaria de València. La vicepresidenta comentó que el Gobierno de España «se pone de perfil en este caso». En su opinión, «aquí alguien se ha lavado las manos, pero el Puerto de València es difícil que sea juez y parte sin que eso acabe como el ‘ball de Torrent’», puntualizó Oltra. Preguntada por las afirmaciones de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, de que la ampliación está abocada a acabar en los tribunales, la vicepresidenta indicó que «eso no quiere decir necesariamente por parte de quién».

Mollà comentó ayer que si la APV decide ir «por libre y contra razón de ser» llevando adelante la ampliación del puerto la situación sería «más tensa». E insistió en que el proyecto, «para no hacer daño a las playas del sur y a la Albufera», necesitaría una «muy buena y actualizada» declaración de impacto ambiental. Mollà, en declaraciones a la prensa tras reunirse con el alcalde de València, pidió ir paso a paso en el proceso de aprobación de la ampliación: «Puertos del Estado exige a la APV que certifique que no necesita una DIA, pide correcciones y un nuevo análisis que debe incorporar que todavía no ha hecho. Y cuando se certifique, el Ministerio de Transición Ecológica tendrá que decir si le vale esa opinión», agregó.