Desconcierto, colapso y cierres en las gasolineras valencianas

Colas, fallos informáticos y dudas, sobre todo muchas dudas. La primera jornada con la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible repostado en vigor se convirtió en un caos, cumpliendo así con los peores augurios de los que venía alertando el sector de las gasolineras antes de la puesta en marcha del mecanismo —en virtud del cual el Estado y las grandes petroleras asumen la rebaja pero son los negocios los que deben adelantar el dinero que descuentan a sus clientes—, que provocó incluso que algunos establecimientos tuvieran que dejar de operar por tiempo limitado hasta resolver los errores de programación o, simplemente, las dudas legales sobre su funcionamiento.

Los problemas llegaron desde primera hora de la mañana, cuando el sistema de cobro de Repsol, la petrolera con más estaciones de servicio en el país, colapsó por un «pico de demanda», según informó la compañía. Esta sobrecarga, que era previsible tras unos días de escasa afluencia a las estaciones de servicio ya que los usuarios aguardaron a que la rebaja que empezó ayer fuera efectiva para llenar los depósitos, provocó una «ralentización» del programa de cobros que forzó que algunas gasolineras tuvieran que cerrar temporalmente.

No fueron las únicas que tuvieron que cesar su actividad de forma puntual ayer. Según confirmó la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fedmes) a este diario, «muchas» gasolineras se han visto obligadas a dejar de atender a sus clientes durante las primeras horas del día, «sobre todo por problemas técnicos», aseguró la vicepresidenta de la organización, Carmen Pi.

Dudas con los justificantes

Algo que constatan varios trabajadores de una gasolinera de València: «En nuestro caso, el fallo principal ha sido que en el ticket de pago se reflejaba la bonificación pero no conseguíamos que saliera el membrete del Gobierno. Y sin eso, nos daba miedo que luego no nos devolvieran el dinero y los propietarios han optado por cerrar hasta solucionarlo», explicaba uno mientras el otro le recordaba que uno de los surtidores «tarjeteros» —donde se paga en el momento sin entrar a la habitual tienda—, también tuvo que estar «varias horas cerrado porque no hacía la rebaja».

Según resume Pi, la jornada fue «un caos total» donde los informáticos no tuvieron ni un respiro. «Van locos. Pero es normal cuando haces las cosas con poco tiempo —dijo criticando la «improvisación» y las «prisas» del Gobierno—. Esto no es aplicar una rebaja y punto, requiere de una programación interna muy grande y son procesos que suelen dar fallos», añadió.

Otro de los escollos con los que tuvieron que lidiar los profesionales y trabajadores del sector fue con las dudas de los usuarios. Varias asociaciones de gasolineras denunciaron que los clientes protestan al creer que están siendo engañados porque la rebaja no aparece en los monolitos, los paneles donde las estaciones de servicio anuncian el precio por litro de combustible.

Adelantar 1.000 euros al día

Pero más allá de los imprevistos técnicos y las dudas experimentadas en el arranque de este nuevo sistema, la vicepresidenta de la federación de gasolineras valencianas aseguraba ayer que están «muy, muy preocupados» por el adelanto de esa bonificación al que les obliga el Ejecutivo y que, según Pi, pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios en la C. Valenciana. «Tenemos un problemón. Nos han pasado una pelota que me da mucho, mucho miedo, porque nos obligan a adelantar el dinero de la rebaja sin dar alternativa, porque al ser servicio esencial tenemos que seguir abiertos por orden del Gobierno».

En un intento de mitigar esos adelantos, que calcula en unos 1.000 euros al día por gasolinera, Pi se reunió ayer con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para solicitarle que intermedie ante el Consell para que la Generalitat habilite créditos a interés cero para que estos negocios puedan hacer frente a las bonificaciones. Según Pi, este salvavidas financiero es necesario porque el mecanismo de pagos que ofrece la Agencia Tributaria no contempla realizar los abonos del mes de abril «hasta el 15 de junio».

colas y muchas dudas. Las gasolineras vivieron un día intenso. 1 Varios coches aguardan a repostar en una estación de servicio de València. 2 Negocio cerrado a primera hora de ayer. F