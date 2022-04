La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este viernes un llamamiento a la "tranquilidad" y ha agradecido el esfuerzo que están haciendo los gasolineros al asumir los anticipos del descuento que tienen que aplicar a los combustibles desde este viernes y que empezarán a recibir la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha admitido que se pueda estar produciendo algún problema "puntual" en el procedimiento de solicitud de los anticipos en la página web de la Agencia Tributaria, aunque ha señalado que lo desconoce.

"Es obvio que en un entorno a casi 14.000 gasolineras en España puede haber alguna situación puntual, que en estos momentos desconozco, en la que se haya podido plantear alguna cuestión", ha indicado al ser preguntada sobre los problemas para descargar los formularios.

Al respecto, ha informado de que su departamento ha puesto a disposición de los ciudadanos y de las empresas gasolineras un buzón de reclamaciones y sugerencias.

La responsable de Hacienda no comparte el argumento de que las gasolineras no vayan a poder subsistir por asumir el anticipo, pues "la semana que viene empiezan a recibirlo", por lo que ha vuelto a pedir "tranquilidad".

"Es importante que podamos dar a los ciudadanos la confianza en las medidas que se adoptan", ha apostillado.

Ha detallado que, hasta las 10:30 horas de hoy 700 gasolineras habían solicitado el anticipo, aunque se ha mostrado convencida de que la cifra va a variar durante la jornada y el fin de semana.

"La cifra no es significativa todavía, pero no tengo duda de que se irá incrementando a medida que entren (en la página web) y rellenen los datos para que se pueda hacer el ingreso (del anticipo) en todas las condiciones de seguridad", ha remachado.

Montero ha agradecido el comportamiento de los gasolineros, que ha sido "ejemplar", a la vez que ha subrayado: "Cada uno estamos aportando nuestro granito de arena para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía y también para ayudar a determinados sectores, como el transporte, quizá el más paradigmático, pero también los sectores agrario y pesquero, donde tenemos que contribuir entre todos para que podamos bajar ese precio de la factura energética".

Ha insistido en que desde hoy se puede descargar el formulario de solicitud del anticipo, que la semana que viene va a empezar a liberarse.

"Hemos pensado en ellos, sabemos perfectamente que hay determinadas gasolineras que no pueden anticipar ese coste de la bonificación de veinte céntimos muchos días", ha agregado.

Durante su intervención, ha agradecido en varias ocasiones el comportamiento de los propietarios de las gasolineras, ya que los ciudadanos "están encontrando hoy, en la inmensa mayoría de las gasolineras, que se están descontando esos veinte céntimos", lo que supone "un esfuerzo muy importante para la Hacienda pública y, por tanto, para el conjunto de los ciudadanos".

Impacto sustancial en la factura de la luz

Además, la ministra de Hacienda ha confiado este viernes en que el plan de choque aprobado por el Gobierno contra las consecuencias de la guerra de Ucrania tenga un "impacto sustancial" dentro de la factura energética y que los precios se puedan estabilizar antes del 30 de junio.

Montero ha hecho estas manifestaciones, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al ser preguntada si cree que la vigencia el plan de choque tendrá que ampliarse más allá del 30 de junio, a lo que ha respondido que es pronto todavía para hacer "ningún tipo de especulación o de anticipo respecto a qué va a ocurrir dentro de tres meses".

"La confianza con la que trabaja el Gobierno es que las medidas estructurales que se han adoptado, concretamente en lo que respecta a tener un precio de referencia para el gas y un modelo retributivo para el pool de las energías, nos permitan bajar de forma muy importante el precio de la electricidad y de todo lo que significa el impulso energético", ha señalado.

Ha subrayado además que la inflación actual tiene "como parte sustancial" el incremento de los costes energéticos y también del precio de los alimentos, y ha apostillado: "si logramos estabilizar la situación energética habremos estabilizado la inflación".

No obstante, ha recalcado que eso es algo que no puede hacer solo el Gobierno de España, sino que "se tiene que acompañar" de otras medidas, por lo que ha deseado que la UE "nos responda pronto con el visto bueno a todas esas medidas que no interfieren en el mercado internacional, en el mercado del gas, sino que lo que hacen es una mejor regulación de cómo se retribuyen esos costes energéticos para aminorar los llamados beneficios caídos del cielo".

El objetivo de las medidas propuestas, en definitiva, es abaratar el precio de la luz, ha remachado.