La C. Valenciana generará 118.000 empleos entre 2022 y 2023

A pesar de las enormes incertidumbres que se ciernen sobre la economía global, singularmente por la guerra en Ucrania, la Comunitat Valenciana será capaz de crear entre este año y en 2023 un total de 118.000 nuevos empleos, lo que implica acaparar el 11 % de todos los puestos de trabajo generados en España en dicho período, según los augurios hechos públicos hoy por la consultora de recursos humanos Manpower.

El director de la firma, Enrique Rodríguez, ha explicado que el volumen de empleo que tendrá la región al finalizar el año que viene estará 39.000 puestos de trabajo por encima de los que tenía en marzo de 2020, cuando el estado de alarma fue decretado por el Gobierno para luchar contra la covid. Según Rodríguez, aunque la mayor parte de esa ocupación se dará en número en los servicios (79.000), serán la construcción y la industria los sectores que experimentarán una mejor evolución en términos porcentuales. Desde que se inició en 2013 la fase de recuperación de la Gran Recesión iniciada en 2008, la Comunitat Valenciana ha generado -incluido 2023- 405.000 puestos de trabajo, aunque su número de ocupados sigue un 2,4 % por debajo de la crisis financiera e inmobiliaria de hace casi tres lustros.

El directivo de Manpower ha precisado que estas previsiones fueron elaboradas sin tomar en consideración la invasión rusa de Ucrania, pero considera que los cálculos, "moderados", resistirán sin cambios siempre y cuando la guerra no se alargue en el tiempo ni que aparezca este verano una nueva ola de covid que dé al traste con la campaña turística, en un contexto de grandes expectativas para este sector que tanto tira del empleo. Por su parte, María José Cortina, responsable de la delegación valenciana, admitió que Manpower no ha incluido en este pronóstico la decisión, conocida después de elaborar el informe, sobre la ubicación de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, que generará unos 3.500 empleos directos y otros 12.000 indirectos. Cortina aseguró que esto indica que los datos valencianos "serán mejores". Asimismo, afirmó que la reforma laboral no está afectando a las previsiones de empleo, más allá de muchos contratos temporales que pasan a fijos-discontinuos.

Salarios

Por otro lado, la directiva de Manpower detalló los resultados de una encuesta a empresarios valencianos que muestra que solo el 16 % de los directivos prevé reducir sus equipos en el segundo semestre del año. Asimismo, el 80 % declara que trabaja para lograr una mayor igualdad salarial de las mujeres de cara a 2023 y el 90 % lo hace para elevar la presencia de féminas en cargos tradicionalmente ocupados por hombres.

La industria agroalimentaria, la logística, las empresas relacionadas con el turismo, la construcción y la automoción serán los tractores del empleo en la Comunitat Valenciana, mientras que los profesionales logísticos, los especialistas en biotecnología y los operarios industriales con Formación Profesional son los perfiles más demandados.