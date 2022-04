El ex ministro de Administraciones Públicas y Senior Advisor de Contexto Económico en Llorente y Cuenca (LLYC), Jordi Sevilla, demandó ayer en un encuentro presencial organizado por la Asociación Española de Directivos (ADE) en València que, en un panorama como el actual, “todos deberíamos implicarnos, puesto que el siglo XXI nos ha enseñado que las grandes divisiones entre individual y colectivo han cambiado”. “Frente a los nuevos desafíos, la vieja división entre público privado se ha quedado corta, obsoleta”, concretó Sevilla ayer, en la sede de Telefónica de la calle San Vicente Mártir de la capital valenciana. El acto, en el que se presentaron diez retos tecnológicos, sociales y políticos y la necesidad de una visión regulatoria sobre ellos, contó también con la participación de Roger Montañola, director sénior de Asuntos Públicos en LLYC y especialista en tecnología e inteligencia política; e Ignasi Belda, Senior Advisor en LLYC y experto en biotecnología y emprendimiento.

En el encuentro, que fue moderado por Pilar Ferrer, directora de Ventas de Grandes Empresas en Levante de Telefónica, Sevilla, que publica semanalmente artículos de opinión en Levante-EMV y otros medios del grupo Prensa Ibérica, analizó el contexto económico actual y las derivadas de los frentes abiertos como los efectos de la pandemia, las grandes crisis económicas, la inflación, la energía o los efectos de la guerra en Ucrania. “El siglo XXI entró aupado por cuatro grandes vientos: la globalización, la desregulación de los mercados, la digitalización y la lucha contra el cambio climático; eran cuatro vientos de mucho optimismo, pero poco a poco, se han ido torciendo”, comenzó explicando el exministro.

A ello se le suma, según Sevilla, el Covid-19 y la crisis energética generada por el conflicto ruso-ucraniano. “Igual que en la pandemia, ahora no tenemos una crisis económica sino una crisis motivada por la guerra, que tiene unos costes en determinados productos”, aseguraba. Y añadía que “estamos viviendo un ‘shock’ externo y, cuando ya creíamos los economistas que la inflación era cosa de la historia, nos encontramos con un incremento muy espectacular y en muy corto plazo de los precios, acompañado de una caída de las previsiones de crecimiento”. Como país, recordó el Senior Advisor de Contexto Económico en LLYC, “hemos aprendido a afrontar un ‘shock’ externo como este” pero recordó que medidas como la política de subvención de precios deben ser “temporales”.

“Hay que abordar un proceso de reconversión industrial al que ya nos está ayudando la Unión Europea con los fondos Next Generation, que son ayudas para la reconversión, no para la recuperación económica. Para ello, llegar a acuerdos políticos y sociales es mucho mejor que no hacerlo”, incidió.

En el debate posterior, Roger Montañola e Ignasi Belda, autores de la publicación Diez retos tecnológicos, sociales y políticos: una visión regulatoria, realizaron un análisis sobre el contexto socioeconómico que viene en los próximos 50 años. “Son diez temas muy diversos, diez puntos que van a cambiar el devenir de la humanidad y, según cómo se regulen, iremos por un camino u otro y puede ser que ese camino no nos guste”, advirtió Belda.

Ambos realizaron una descripción sobre cuestiones como la singularidad de las máquinas, la investigación genética, los cambios en los patrones sociales causados por la tecnología, la alimentación, la economía colaborativa o la gobernanza. El “gran debate”, concretó Montañola, “es quién está pensando las grandes cuestiones a futuro”. Concluyendo que “cuando hablamos de retos regulatorios, no hablamos necesariamente de que deba existir más regulación. Pero hay elementos tan globales que la regulación actual ya no es suficiente”.

Escuela permanente de directivos

La organizadora del encuentro, AED, nació hace 25 años con el propósito de que los directivos alcancen su máximo potencial, generando un impacto positivo en la sociedad y su entorno. La AED cuenta con más de 2.500 socios, de los que más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su labor. Además, más de cincuenta empresas líderes de distintos sectores y áreas de actividad apoyan la labor de la asociación como socios corporativos. En conjunto, sus miembros dirigen empresas que representan más del 20% del PIB nacional. La AED también lleva a cabo una amplia labor de investigación para el desarrollo de la profesión directiva y es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU.