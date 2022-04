Volkswagen destinará la mayor parte de los 7.000 millones de la electrificación a Sagunt

Volkswagen destinará la mayor parte de los 7.000 millones reservados para electrificación de sus vehículos producidos en España a la gigafactoría de Sagunt. La firma ha confirmado que su principal apuesta en estos momentos es la producción de baterías para los vehículos eléctricos que va a producir en sus plantas de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona). Hasta ahora no ha transcendido el coste final de la gigafactoría, pero el Gobierno apuntó el año pasado que era necesarios cerca de 5.000 millones de euros. El grupo, en una entrevista concedida al diario económico 'Cinco Días', apunta que no descarta producir baterías para Ford, pero que su prioridad es cubrir sus propias necesidades.

El presidente del consejo de administración del grupo Volkswagen, Herbert Diess, asegura en la entrevista que de los 7.000 millones de euros previstos «la mayor parte de la inversión se dedicará a la producción de baterías». Diess no concreta cuánto va a invertir el grupo en Navarra. Martorell y Sagunt. La firma no precisa las cantidades concretas porque es una información clave y confidencial para no dar pistas a la competencia dentro de la propuesta que va a presentar para las ayudas públicas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Diess reconoce en la entrevista con 'Cinco Días' la importancia que tuvo el puerto para decantarse por Sagunt frente a Cataluña, Aragón y Extremadura. «No puedo hacer comentarios sobre por qué se terminó eligiendo una localización en vez de otra. Creo que la selección se hizo de acuerdo con muchos criterios. La proximidad del puerto jugó un papel importante debido al transporte de materiales. Extremadura, por su parte, tenía la ventaja de disponer de litio (material clave en la fabricación de las baterías), pero su exploración llevaría muchos años. Creo que por ello nuestro equipo decidió no ir allí».

Volkswagen se ha aliado con Ford para compartir gastos en el despliegue del vehículo eléctrico con una plataforma común que utilizarán los vehículos de las dos marcas (denominada MEB). Preguntado sobre si van a suministrar baterías a la factoría de Almussafes, Deiss apunta: «Nosotros no excluimos fabricantes. Pero nuestra primera ola de inversiones, que incluye seis gigafactorías en Europa, se destinará a abastecernos a nosotros mismos. A nuestro 20 % de cuota de mercado en Europa. Un porcentaje que nos gustaría mantener también en el mundo del vehículo eléctrico y que incluso ya tenemos».

La planta valenciana va a producir baterías para los coches pequeños del grupo

La gigafactoría que planea Volkswagen supondrá la creación de más 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos y un espaldarazo a la industria valenciana del motor. La compañía tiene previsto que entre en funcionamiento a partir de 2026. La planta valenciana va a producir baterías para los coches compactos (los utilitarios más pequeños) del grupo que se van a fabricar en España. La fábrica tendrá una capacidad para producir celdas de baterías (las pilas) para 650.000 vehículos al año cuando alcance su máxima capacidad. La compañía tiene intención de producir en Martorell el Cupra UrbanRebel y un coche eléctrico urbano de Skoda y la planta de Landaben acogerá la fabricación del Volkswagen ID.2, un vehículo eléctrico derivado del Volkswagen ID. Life (que mide como el Polo). Los tres modelos que equiparán las baterías valencianas utilizarán la plataforma MEB Small (o MEB Entry), una versión de la plataforma MEB que Volkswagen comparte con Ford para coches más pequeños.

Acciona

Acciona Energía se encuentra en conversaciones avanzadas con una de las principales empresas energéticas y tecnológicas del mundo, con sede en China, para promover un proyecto en España de fabricación de baterías y minería del litio, según avanzó ayer el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.