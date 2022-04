"Lo razonable es pensar que la guerra en Ucrania no se extenderá más allá del verano"

Ignacio de la Torre (Madrid, 1974), economista jefe de Arcano Partners, firma especializada en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional, ha estado esta semana en València para hablar sobre las consecuencias económicas y los posibles escenarios tras la crisis de Ucrania.

Con la invasión rusa de Ucrania, todo es incertidumbre y temor. ¿Qué escenario de futuro manejan en Arcano?

Militarmente, cuando miras la situación, las pérdidas que está sufriendo Rusia en material y personas te llevan a decir que esto no va a durar mucho. Rusia posiblemente ha perdido ya tres veces los hombres que perdieron EE UU y el Reino Unido en Afganistán en tres años. Además, las guerras hay que financiarlas y el PIB ruso es más pequeño que el de Italia. China no va a ayudar a Rusia, porque sus exportaciones van en un 40 % del total a Occidente y solo en el 2 % a Rusia. Cuando lo pones todo en conjunto, lo razonable es pensar que no se extienda más allá del verano. Cuando caiga Mariúpol, Putin venderá que ha logrado sus objetivos de integrar Crimea con un corredor terrestre. Y se pondrá a negociar. Lo que pasa es que si se llega a un armisticio no veo claro que se levanten las sanciones, lo que implica que la energía seguirá cara. Si quieres dejar de depender de gas y petroleo ruso, la energía seguirá cara dos o tres años pero no tanto como ahora.

La inflación no parece que vaya a contenerse y va a provocar una subida de tipos de interés. ¿Hasta dónde llegará el precio del dinero este año?

Debería acabar el año en el cero por ciento y llegar en 2024 al 1,25 %. Lo razonables es que la inflación esté el año que viene en el 2 %. Creo que en esa coyuntura se van a moderar las subidas de tipos del BCE. Si los precios no suben más, la aportación anual será cero a la inflación, mientras que si bajan habrá deflación intermensual.

¿La renta fija, sobre todo la deuda pública, volverá a ser un buen refugio o queda aún lejos de que comporte buenas remuneraciones?

Queda lejos. Hace falta que la renta fija te proteja de la inflación. Ahora te paga un 1 % menos que la inflación esperada y, por tanto, no es un buen refugio. Será bueno cuando los tipos reales sean positivos y eso no se dará antes de diez años.

La Bolsa es un carrusel. ¿Recomendaría que invirtiera en ella a un ahorrador de perfil conservador?

La Bolsa no se puede decir que esté barata, pero sí en relación a los bonos. Eso provoca que los dineros de los bonos se meta en la Bolsa y la haga rebotar. Es lo que está pasando ahora. El problema es que si compras Bolsa española compras Latinoamérica, porque el 40 % del Ebitda [beneficio bruto de explotación] viene de allí. Hay que ver en qué renta variable se invierte. La de Estados Unidos es más tecnológica y en ella pesan menos los países emergentes que en la española.

¿A qué están dedicando los inversores su dinero? Oro, sectores energéticos….

El ahorro global alcanza los 600 billones de dólares y el PIB son 100 billones. De los 600, hay 120 en bonos, 170 en casas, 10 en ‘private equity’, 150 en bolsas, 60 en dinero efectivo, 30 en hoteles y oficinas, y en oro, 10. La gente destina poco ahorro al oro. Como los bonos están pagando menos, suben las bolsas, que es a donde se va el dinero.

¿Qué sectores son los que tienen mayores retornos en estos tiempos?

El mayor retorno está en el ‘venture capital’ -normalmente, invertir en startups-, que es el que tiene más riesgos. Son retornos del 20 %. El sector que mejor lo ha hecho es la tecnología.

Vamos a suponer que se acaba la guerra pero se mantienen las sanciones a Rusia. ¿Cómo afectará la situación a los mercados?

Los mercados ya han recuperado el nivel previo a la invasión. Con armisticio, habrá menor tensión en la producción de cereales, por ejemplo. Tras el armisticio, lo que van a mirar los mercados es si hay cambio de régimen en Rusia y si se puede, en ese caso, volver a comprar gas y petroleo ruso. Eso aliviaria la situación.

Las empresas han mostrado una gran resiliencia durante la pandemia, ¿por qué?

La actividad económica se ve en los índices de gestores de compras y el PMI de marzo ha bajado de 56 a 53 puntos, lo que indica que no hay contracción. Esto lleva a pensar que la economia española en lugar del 6 % crecerá un 4 %. Una economia es como un cuerpo, los bancos centrales lo riegan de sangre y hacen que los músculos funcionen. En 2008, el sector financiero no funcionó y paralizó a las empresas porque no llegó sangre a los músculos. En este ocasión, ha sido al revés gracias al consumo y a los ERTE. Esa situación se mantiene en estos momentos de guerra. La gente sigue gastando razonablemente bien.

¿Son necesarios pactos de Estado?

Sí, creo que es fundamental uno por la energía, otro para reducir el deficit estructural y también otro por la eduación. Hasta las elecciones generales del año que viene será difícil que haya acuerdos. No es descartable que entonces se pongan de acuerdo PP, si no logra sumar votos suficientes con VOX, y PSOE, si se inclina por no mantener las mismas alianzas de esta legislatura. Puede haber algún acuerdo respecto del Consejo General del Poder Judicial.