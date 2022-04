Hablamos con Fernando Úrculo, Manager Fund Sales de Flossbach von Storch sobre el fondo Multiple Opportunities, un fondo mixto flexible que se gestiona de manera activa cuyo objetivo es la revalorización del capital teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental y holístico de las compañías, mediante el uso de modelos de valoración y análisis propio. Puede invertir en valores de todo tipo (acciones, renta fija, certificados de oro, productos estructurados o depósitos a plazo fijo), sin restricciones en cuanto al peso que debe representar cualquier activo, siempre que mantenga como mínimo un 25 % del patrimonio del fondo invertido en acciones.

¿Por qué un fondo mixto en momentos de incertidumbre y alta volatilidad?

Antes de acometer cualquier decisión de inversión debemos plantearnos qué objetivos queremos alcanzar con ella. Entre los inversores es común escuchar que su primer objetivo es no perder dinero. Incluso Warren Buffett coincide en que ésta es la regla más importante. El mercado es muy cambiante en tiempos de incertidumbre y la ventaja de un fondo mixto es que se adapta a todas las circunstancias de mercado sin obligar al inversor a cambiar de fondo. Es decir, es un fondo para todos los tiempos.

Como resultado, permite proteger cuando hay grandes caídas de mercado, de forma que el inversor no entra en pánico en los momentos más difíciles y le ayuda a mantener la calma para no precipitarse a vender en el peor momento.

Es un fondo mixto, pero en la actualidad no cuenta con bonos en cartera. ¿Desde cuándo y por qué?

El fondo FvS Multiple Opportunities II tiene un doble objetivo: generar rentabilidad adecuada en mercados alcistas y proteger el patrimonio en las correcciones.

En el mundo de ayer un fondo mixto aprovechaba la descorrelación entre renta fija y renta variable como medio para diversificar los riesgos y protegerse de las caídas en bolsa. Además, los bonos de gobierno y corporativos repartían cupones que ayudaban a generar rentas regulares. Pero hoy el mundo ya no es el mismo. Hoy no hay cupones sin riesgo y los bonos no ayudan a diversificar porque el grado de correlación ha aumentado con el resto del mercado. Tampoco mantener demasiada liquidez es una alternativa para el largo plazo. Mantener este activo en la cuenta supone un coste considerable en el tiempo debido a la facilidad de depósito negativa al -0,50 % y al fuerte incremento de precios que supone un duro golpe para ahorradores y bonistas.

En febrero de 2021 vendimos el último bono de la cartera. Pero no utilizar bonos no implica que se haya olvidado el principio de diversificación o que se haya aumentado desmesuradamente el riesgo total del fondo. Dentro de la cartera de renta variable, se ha reforzado el compartimento con acciones de compañías estables y con dividendos sólidos. Simplificando mucho, los dividendos de calidad han suplido la carencia de cupones y, a largo plazo, nos permite mejorar el perfil global de rentabilidad-riesgo en el fondo.

Tiene también posiciones en oro, que suele ser un activo refugio. ¿Por qué esta estrategia?

La posición en oro es una decisión estructural en el fondo desde la crisis de deuda europea. Desde entonces se ha instaurado una política monetaria ultra expansiva para hundir artificialmente el coste de financiación de los Estados, lo que deja en entredicho la estabilidad de la propia moneda a largo plazo. El papel del oro, por tanto, es el de preservar el valor del patrimonio frente a las consecuencias que pudieran derivar del experimento monetario. Podemos asimilarlo al seguro contra incendios de nuestra casa. No nos gustaría nunca recurrir a él, pero llegado el caso nos sentiremos aliviados.

¿Cumple el fondo con criterios de sostenibilidad?

Flossbach de Storch siempre ha tenido como elemento clave de su proceso de inversión el análisis fundamental de todas las compañías en las que invertimos. Un análisis fundamental no se reduce al balance y a la cuenta de resultados, sino que busca activamente un contacto directo con los gestores de la compañía así como una comunicación fluida para abordar cualquier punto controvertido en materia social o medioambiental. Por ello siempre hemos insistido en que la sostenibilidad de una compañía debe comenzar por analizar la cultura corporativa del equipo directivo así como la estabilidad de beneficios, pues sólo con beneficios logra una compañía mantenerse a flote y cumplir sus compromisos con empleados, clientes, proveedores, entorno, sociedad y accionistas.