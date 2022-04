El despliegue de la eólica marina depende de más conexiones eléctricas en el Occidente

La costa del Occidente es el área marina de Asturias con más potencial para la instalación de aerogeneradores flotantes por la calidad de su recurso eólico. Entre Navia y Luarca, a 30 kilómetros de la costa, el Ministerio para la Transición Ecológica ha identificado, de forma preliminar, una zona de uso prioritario para la instalación de eólicos marinos. La alianza formada por EDP y Engie estudia la instalación allí del primer parque flotante de la región. Los aerogeneradores estarían conectados mediante cables submarinos con la costa, pero el problema es que, una vez allí, no hay infraestructuras para la evacuación de la energía. La “autopista” eléctrica Asturias-Galicia discurre por el interior del Principado, a 30 kilómetros de la costa.

La falta de conexiones eléctricas condiciona el desarrollo de la eólica marina, considerada por el Gobierno regional como estratégica para compensar el cierre de las térmicas de carbón e incrementar la producción renovable.

Ocean Winds –empresa de eólica marina participada al 50% por EDP Renovables y Engie, y dirigida por el ingeniero asturiano Bautista Rodríguez– presentó alegaciones al plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026 que tramitó el Ministerio para la Transición Ecológica al considerar que el documento no tenía en cuenta las necesidades de la eólica marina y ello a pesar de que su desarrollo se incluye entre los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. En sus alegaciones, Ocean Winds destacó como clave que se lleve a cabo la interconexión de la red de la zona de Navia con el eje de alta tensión Asturias-Galicia “para acoger la generación eólica marina prevista en el Occidente de Asturias”.

El Gobierno aprobó el pasado mes la planificación de redes y para el periodo 2021-2026 no se incluyeron proyectos para favorecer la eólica marina en Asturias. No obstante, fuentes de Red Eléctrica de España, el operador del sistema, precisaron que “la planificación 2021-2026 también enumera algunos proyectos con un horizonte posterior a 2026, cuya construcción no dará comienzo en este periodo, pero que sí pueden avanzar en determinados trámites administrativos o en los estudios técnicos y medioambientales”. En concreto, se proyecta en el futuro la integración de eólica marina con una nueva subestación de 400 kilovoltios, denominada Abres, en la zona occidental de Asturias y con entrada y salida de la línea Boimente-Pesoz, tramo del eje de alta tensión Asturias-Galicia. “Este proyecto está en línea con los planes de ordenación del espacio marítimo y las zonas designadas como prioritarias para la ubicación de energía eólica marina”, señalaron fuentes de Red Eléctrica.