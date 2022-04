El incremento de los precios derivado, principalmente, por el elevadísimo coste de la energía no ha pasado desapercibido para los bolsillos del común de los mortales. Además de la carísima factura de la luz, la compra semanal también hace agujero en la economía doméstica. Esto no ha pasado desapercibido para el consumidor que ha detectado cómo los precios de los productos del supermercado se mantienen pero la cantidad disminuye. Esto se conoce como reduflación.

Las empresas han aplicado este técnica que les ayuda a 'disimular' el encarecimiento de la cesta de la compra mediante el mantenimiento del tamaño del envase del producto pero la reducción de la cantidad de este. ¿Quién no se ha preguntado cuál es el precio del aire de las bolsas de patatas fritas?

Y aunque esta técnica suele pasar desapercibida para la mayoría de clientes, ya que una gran parte de los consumidores no suele fijarse en la cantidad marcada que aparece en el embalaje, porque estos no perciben una alteración del producto si no se modifica el precio, con la economía achuchada por un IPC del 9,8 % en el mes de marzo, parece que los consumidores se han percatado de la estrategia.

La reduflación no es algo nuevo y es legal

La 'reduflación' se suele implementar por parte de las empresas en periodos en los que la economía se encuentra en un punto vulnerable. Al utilizar esta técnica de ventas, las empresas reducen costes y aumentan los beneficios sin que se altere el volumen de ventas en épocas en las que la producción o el consumo se ve reducido por factores externos a los de la propia compañía.

"Hemos detectado que algunos fabricantes de alimentos están reduciendo el contenido de sus envases entre un 5% y un 10% para despistar a los consumidores y que no se note la subida de precio". La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de la utilización de esta práctica por parte de las empresas para hacer frente al alza de los precios.

La 'reduflacción' es una práctica legal, sin embargo, los consumidores y los organismos reguladores del mercado advierten que es una técnica poco ética. La OCU se ha propuesto seguir de cerca este fenómeno para garantizar la legalidad en el reajuste de las cantidades distribuidas en los productos de manera acorde a la legislación vigente.