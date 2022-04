Las afiliaciones a la Seguridad Social en abril de 2022, es decir, la creación de nuevos puestos de trabajo, llevan camino de alcanzar otro récord en la C. Valenciana a la vista del volumen registrado en las primeras tres semanas. Según las predicciones del ministerio de José Luis Escrivá (que contabiliza la cifra de las tres primeras semanas), la C. Valenciana habría aumentado las afiliaciones en casi 18.000 personas si se compara la cantidad hasta el 20 de abril (2.030.466 personas) respecto a la media del mes de marzo, lo que supone un máximo histórico. Además, la autonomía mejora las afiliaciones en 11.000 personas al comparar con la media del 1 al 20 abril (2.023.684) respecto a la media de marzo. La C. Valenciana, al igual que el resto de territorios del Estado, ya se sitúa por encima de los niveles precovid.