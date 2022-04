El primer trimestre del año arrancó con un repunte del paro y una leve pérdida de ocupados. Los primeros tres meses del año suelen ser malos en términos de empleo -el fin de la campaña de Navidad suele restar-, aunque este 2020, pese a la inflación, pese a la guerra en Ucrania y pese a la escasez de determinadas materias primas, no ha sido el peor del último lustro y el comportamiento ha sido similar al de 2019. La nota positiva es que las condiciones laborales ganan en estabilidad y los efectos de la reforma laboral empiezan a entreverse. Si bien los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves todavía muestran varios indicadores muy preocupantes, con más de tres millones de parados, muchos de ellos de larga duración.

El mal dato del mes -se perdieron 100.200 empleos respecto al trimestre anterior- viene no tanto por la ocupación que perdió España en el primer trimestre, sino que prácticamente toda esa pérdida se fue directamente al paro. Es decir, no caen los ocupados porque decidan irse a otro país a trabajar o porque interrumpan su carrera laboral y se vayan a estudiar -como ha pasado en otros trimestres-, sino porque la mayoría perdió su empleo. No obstante, la ocupación cayó más en el primer trimestre del 2020 y del 2021 y España pudo salvar la cota de los 20 millones de trabajadores en activo, concretamente cerró el primer trimestre del 2022 con 20,08 millones de ocupados.

Baja la ocupación, pero aumenta la estabilidad. Los primeros efectos de la nueva reforma laboral ya empiezan a visibilizarse en la estadística, por más que el grueso de las normas de contratación entraron en vigor a partir de este abril y la EPA, de momento, no los mide. Casi dos puntos bajó la eventualidad en el sector privado, pasando del 23,9% del cuarto trimestre del 2021 al 22,1% del primer trimestre del 2022. Lo que se traduce en unos 260.000 temporales menos, mientras el empleo indefinido ha crecido en 164.100. Es decir, dos de cada tres empleos temporales perdidos se compensaron con fijos.