Los sindicatos aprietan a la patronal en la calle para ajustar salarios a la inflación

El primer 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, sin restricciones sanitarias desde la movilización de 2019 apenas tuvo referencias a la pandemia. La guerra ha relegado la crisis sanitaria a segundo plano y ahora es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que está provocando la inflación lo que más preocupa a los sindicatos, que ayer presionaron a la patronal para desbloquear la negociación colectiva incluyendo cláusulas que blinden los sueldos ante ese aumento de precios. Si no aceptan, la conflictividad laboral aumentará, avisaron las centrales sindicales.

Por eso, las manifestaciones de organizadas por CC OO y UGT llevaron por lema «Aumentar salarios, contener precios y acabar con la desigualdad». En la Comunitat Valenciana se celebraron en las tres capitales de provincia, en Alcoi y en Elx. Otros sindicatos como CGT o Intersindical convocaron marchas alternativas.

La de València, que partió desde la plaza de San Agustín, contó a sus asistentes por miles. La cabecera estuvo presidida por los secretarios generales de CC OO-PV y UGT-PV, Ana García Alcolea e Ismael Sáez, respectivamente. Antes de echar a andar, ambos líderes expresaron la necesidad de pactar con el Gobierno y la patronal un acuerdo de rentas que sirva para combatir el aumento de precios actual y que incluya una cláusula de revisión salarial, punto que rechaza la CEOE y que ambos sindicatos situaron como línea roja.

Para Sáez, los problemas que viven los trabajadores actualmente están «capitalizados por las consecuencias de la guerra de Ucrania», que «ha provocado un aumento de precios y una subida de la inflación que amenaza la capacidad adquisitiva de los ciudadanos». Por eso, llamó a alcanzar un acuerdo a nivel nacional con la patronal sobre la negociación colectiva.

«Resolver la inflación es fundamental para la economía, pero no estamos dispuestos a asumir el planteamiento de incrementos salariales moderados como el que hay encima de la mesa y que es prácticamente coincidente con la propuesta de la patronal y renunciar a una cláusula de revisión. La crisis debe ser soportada de manera equilibrada y estamos dispuestos a asumir la parte que nos pueda corresponder, pero necesitamos una cláusula de garantía salarial», advirtió.

En esa misma línea, García Alcolea alertó de que la coyuntura actual está «aumentando la pobreza» entre la clase trabajadora y llevando a una «devaluación salarial sin precedentes». Así, incidió en la urgencia de «proteger los salarios del incremento desorbitado de precios» porque, añadió, «no podemos pagar la crisis los trabajadores».

Ambos tildaron de «egoísta» a la patronal por estar impidiendo este acuerdo y avanzaron que sus organizaciones no firmarán ningún documento que no incluya esta salvaguarda para los salarios de los trabajadores. Además, tanto García Alcolea como Sáez añadieron que si no cristaliza esta cláusula «la conflictividad va a crecer» durante la negociación de los convenios colectivos.

División sindical

La reivindicación sindical en esta edición del Primero de Mayo se dio en esta ocasión en dos sentidos. Por un lado, el habitual: exhibir tirón social para ganar fuerza en las mesas de diálogo social. Pero tras dos años de crisis sanitaria, los mayoritarios agitaron una segunda vía reivindicativa: la de sacar pecho por los pactos conseguidos durante la pandemia, sobre todo con los ERTE y, en territorio valenciano, con los acuerdos logrados a tres bandas con Consell y la patronal CEV para mitigar los efectos económicos de la covid.

«Hay que poner en valor que ante las crisis que estamos viviendo (pandemia e inflación), los sindicatos de clase han propuesto soluciones», remarcó la líder de CC OO-PV mencionando los expedientes temporales de regulación de empleo y el permiso de reducción de jornada logrado en la Comunitat Valenciana. Ampliando el foco a nivel estatal, mencionó otros «logros» como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones para vincularla al IPC y la reforma laboral, «que ya está dando resultados e incrementando la contratación indefinida».

Esa autodefensa de CC OO y UGT, que se replicó en todas las marchas del territorio nacional, llegó en un contexto de alejamiento de los sindicatos minoritarios, especialmente por la reforma laboral. Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana —que convocó una marcha alternativa junto a CNT y COS—, explicó a este diario que «nunca» han sido invitados por los grandes a estas marchas, si bien admitió que la reforma laboral, con la que no están «en absoluto satisfechos», les ha «distanciado». En todo caso, aseguró que no les «desagrada» la idea de «hacerla juntas».

Caldo de cultivo ultra

En lo que sí que coincidieron todos los sindicatos fue en que la espiral inflacionista actual supone un «caldo de cultivo» para el auge de la «ultraderecha y los discursos populistas», que «pescan en río revuelto», según García Alcolea. «Vienen a por nosotras y no lo permitiremos», exclamó la líder de CC OO-PV, mientras Sáez recordó que «los derechos no se regalan» sino que «se conquistan».

«Sin negociación colectiva la conflictividad está servida»

Las advertencias de CC OO y UGT a la patronal sobre un aumento de la movilización social si no se abre a incluir cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva se dieron en toda España. El líder nacional de UGT, Pepe Álvarez, dijo que «la conflictividad está servida» si la CEOE no desbloquea la negociación. Las marchas se replicaron bajo el mismo lema en más de 70 ciudades del país y al cierre de esta edición, sin incidentes reseñables.