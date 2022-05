Hacienda hace caja en la C. Valenciana en el primer trimestre por el tirón de los impuestos al consumo

El consumo mejora y Hacienda continúa haciendo caja en España, y en la Comunitat Valenciana en particular, durante el primer trimestre de 2022 a pesar de la ralentización económica como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania (24 de febrero). La Agencia Tributaria, según constata el último informe de recaudación facilitado por el organismo estatal, consiguió en la autonomía unos ingresos de 3.866,5 millones de euros hasta marzo, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a idéntico período de tiempo del año precedente.

Aumenta la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del IVA y, sobre todo, de los impuestos especiales (es decir, los tributos que gravan los hidrocarburos). Según el balance trimestral del Fisco, el crecimiento de la recaudación en la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media de España, donde los ingresos crecieron un 20,2% respecto al mismo trimestre del año pasado. "La recaudación por IVA es la principal causa del crecimiento de los ingresos hasta marzo, explicando casi la mitad de la tasa del trimestre. Las retenciones del trabajo, que crecen a un ritmo elevado, y el impuesto sobre Sociedades (beneficios empresariales), con una caída en las devoluciones motivada por la disminución de las solicitudes correspondientes al ejercicio 2020, son las otras dos figuras que tienen una aportación significativa en el incremento de los ingresos en el primer trimestre de 2022", explica el informe de Hacienda.

El tirón de la economía valenciana y del empleo en comparación con el arranque del primer trimestre de 2021 explican la mejora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De hecho, la Comunitat Valenciana registró el mayor incremento de empleo durante el primer trimestre de este año, con 39.900 personas ocupadas más. Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la valenciana fue la segunda autonomía donde más bajó el paro en el primer trimestre de 2022, con 37.900 desempleados menos, solo por detrás de Andalucía, con 45.900 menos. Por otro lado, durante este primer trimestre Hacienda todavía no ha contabilizado las devoluciones del IRPF.

Inflación, más ingresos

"La subida del salario medio (un 2,5% en los dos primeros meses del año, punto y medio más que en 2021) es un incremento que probablemente esté reflejando el traslado a los salarios del repunte inflacionario que comenzó a mitad del año pasado y conlleva también un aumento del tipo efectivo que también se traduce en más ingresos", reconoce la Agencia Tributaria. En este capítulo, el aumento de las pensiones también mejoró ese nivel de ingresos del Fisco.

Y hay más factores que explican la recaudación de Hacienda. El recorte de los impuestos para paliar la brutal subida de la luz en los contribuyente y la escalada de precio de los hidrocarburos tienen sus reflejos en las cuentas de la Agencia Tributaria. Así, los ingresos por impuestos especiales hasta marzo se incrementan un 7,2% en España (21,9 % en el caso de la Comunitat Valenciana). El alza de estos impuestos está condicionado por la rebaja del tipo en el impuesto sobre la electricidad que supuso una pérdida de 492 millones hasta marzo en todo el Estado. Sin esa merma, el crecimiento de estos impuestos en el primer trimestre sería del 18,4%. Y destaca el impuesto sobre hidrocarburos, que creció un 17,1% en marzo en España y acumula un crecimiento del 19,2%, en parte por la comparación con meses con limitaciones en la movilidad.

Del beneficio de las empresas, la Agencia Tributaria no ha hecho caja. Y es que los resultados en el impuesto sobre Sociedades hasta marzo (cuyas cifra son negativas) no tienen ningún significado económico porque en los primeros meses del año se realiza la mayor parte de las devoluciones correspondientes a la campaña del año anterior y no se contabilizan apenas ingresos.