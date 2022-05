Ford Almussafes parará la producción 30 minutos este jueves tras la confirmación de despidos de Rowley

La planta de Ford Almussafes se sumará este jueves a un paro de quince minutos por turno convocado por el Comité de empresa europeo de la compañía ante "la delicada situación" que atravesará el empleo con la electrificación de los vehículos y el "elevado excedente de personal" del que ya habla abiertamente la dirección de Ford Europa.

Los trabajadores de Ford en Europa responden así al comunicado a la plantilla lanzado este martes por el presidente de Ford Europa, Stuart Rowley, en el que habla del proceso de selección de la "planta preferida" para la producción de la plataforma de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca, que lleva a cabo entre la valenciana y la alemana Saarlouis.

Rowley señala que no hay una decisión de cierre para la planta no seleccionada pero a la vez asegura como previsible que habrá un redimensionamiento de la estructura actual tanto de la planta de Saarlouis como la de Valencia, cuyo alcance no se concretará hasta que no se haya seleccionado una de las dos fábricas.

Ante estas afirmaciones, el Comité de empresa europeo ha decidido llevar a cabo una acción simultánea en todas las fábricas europeas y, como primera acción, parar la producción 15 minutos en los turnos de mañana, central y tarde.

De esta manera, este jueves se parará de 12 a 12.15 horas y de 15 a 15.15 horas, para "alertar y visualizar el problema y por el futuro de Ford Europa", según un comunicado de UGT.

"Los representantes del Comité europeo de los diferentes países somos conscientes de que una vez se inicie la transformación hacia la electrificación, se generará un elevado excedente de personal en toda Ford Europa, y así lo aseveró ayer en un comunicado Rowley", señala.

Salidas pactadas

El objetivo de la acción es alertar a la dirección, tanto local como europea, de que "antes de recurrir a la legalidad vigente en cada país", debe comprometerse a buscar todas las soluciones posibles y con carácter voluntario, como firmaron en una declaración conjunta con el presidente de Ford Europa en noviembre de 2020.

En esta declaración, se expresaba el compromiso de llevar a cabo toda reestructuración necesaria de forma coherente con el objetivo de rentabilidad, colaborando con los interlocutores sociales y buscando el equilibrio entre las necesidades de todas las partes de un modo socialmente responsable.

Por ello, apuntaba al compromiso de, donde fuera preciso realizar ajustes de plantilla, intentar en la medida de los posible aplicar un enfoque voluntario, sobre la base de criterios de selección preferente de los trabajadores afectados, con respeto a los procedimientos y el proceso de consulta a los representantes de los trabajadores. Solo se aplicarán medidas forzosas una vez agotadas las demás vías, añade.

El presidente del Comité de empresa de Ford Almussafes, José Luis Parra, ha manifestado que el comunicado de Rowley ha sido "un nuevo jarro de agua fría", aunque todos los fabricantes ya anuncian que la electrificación precisa menos mano de obra.

En la reunión del Comité de empresa celebrada este miércoles, se ha ratificado, únicamente por UGT, el convenio que incluye el acuerdo por la electrificación, y se ha expuesto la propuesta del paro de 15 minutos para mañana.

Parra ha asegurado que los comités de las plantas de Inglaterra, Alemania y España "van de la mano" en este tipo de acciones.