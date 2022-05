El crucero 'Wonder of the Seas', de la naviera Royal Caribbean, ha hecho su primera escala en el Puerto de València con 4.000 pasajeros a bordo, la mayoría de origen estadounidense.

El responsable de Comercial y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de València (APV), Rafael Romero, ha sido el encargado de entregar el tradicional socarrat --la baldosa valenciana de barro cocida diseñada con motivos marítimos que Valenciaport entrega a los buques que atracan por primera vez en sus instalaciones-- al capitán del crucero Hernik Loy.

El 'Wonder of the Seas' realizó su primer viaje inaugural en marzo donde partió desde Florida en Estados Unidos para hacer su primera presencia en el continente europeo.

Cómo es el 'Wonder of the seas'

El crucero de 236.857 toneladas, 362 metros de eslora y 64 de manga cuenta con sistemas de ahorro energético y de herramientas para avanzar en sostenibilidad. El Wonder of the Seas es el crucero más grande del mundo con una capacidad máxima para 6.988 pasajeros, que podrán disfrutar de una oferta de ocio tan singular como la del tobogán más alto en el mar, bautizado como The Ultimate Abyss, o una tirolina de diez metros de altura. La tripulación está compuesta por 2.300 personas y el buque dispone de 2.867 camarotes.

El barco más grande del mundo ha sido construido en el astillero Chantiers de l'Atlantique, en la localidad Saint-Nazaire, en Francia. La construcción del crucero finalizó el 27 de enero de 2022.

Desde la Autoridad Portuaria celebran que València "se ha posicionado como un destino muy atractivo para la industria crucerista, un turista que año tras año crece en visitantes y en interés por descubrir la ciudad y sus alrededores".

En este sentido, recuerdan que Valenciaport ha promocionado la semana pasada en la Feria Seatrade Global Cruise de Miami, el certamen más importante del sector, la oferta del Cap i Casal y su entorno. València es un destino de moda que apuesta por una oferta diversificada, pensada para las necesidades de los cruceristas y alejada de las grandes aglomeraciones.