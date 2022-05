Yaiza González es una de las alumnas del Máster en Marketing y Gestión Digital de ESIC Business and Marketing School que participará en la segunda edición del ‘Hackaton BBVA & ESIC: Beyond Barriers’ que se celebra el próximo 13 de mayo, aunque no es la primera vez que se inscribe en una competición de esas características.

Ella y su grupo —se compite en equipos— se enfrentarán al desafío de resolver un reto empresarial en solo cuatro horas. No estarán solos, puesto que contarán con la supervisión y asesoramiento de coaches como Esther Pagán —es profesora e investigadora en ESIC— que les harán reflexionar para conseguir imponerse al resto de equipos, convenciendo al jurado, con el proyecto más innovador y disruptivo, que se convertirá en el ganador de la presente edición. La iniciativa está abierta a todas aquellas personas interesadas en participar, no solo al alumnado de ESIC. Además, se puede participar también telemáticamente desde otros países de habla hispana. ¿Cuál es el reto que propone el ‘Hackaton BBVA& ESIC: ‘Beyond Barriers’? ESTHER: Los grupos participantes tendrán que elegir entre uno de los dos retos que proponemos junto con BBVA, con el denominador común de estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos está relacionado con la salud financiera, mientras que el segundo se centra en la huella de carbono. El Hackaton son cuatro horas frenéticas en las que los participantes deben resolver un problema. ¿Qué les aporta una experiencia como esta? YAIZA: Participé en el anterior Hackaton Monster y la experiencia fue muy enriquecedora. La presión del reto te abre el campo para desarrollar diferentes habilidades, como por ejemplo, la gestión del tiempo —en cuatro horas hay que priorizar en la toma de decisiones—, o el manejo del estrés y las emociones cuando trabajas en equipo. E: Las virtudes de la metodología del Hackaton es que los participantes desarrollan habilidades como la resiliencia, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio; cualidades que, hoy por hoy, están muy valoradas en el ámbito laboral al que se quieren incorporar. Y: El planteamiento de este proyecto es todo un acierto. Revoluciona la metodología establecida en España, que consiste en ir a clase, aprender y hacer un examen; para plantearte un reto que se convierte en una experiencia de aprendizaje única. Una de las singularidades de esta edición del Hackaton es que se involucra a la Comunidad Ninja de BBVA. ¿De qué modo lo hacen? E: La Comunidad Ninja son perfiles profesionales del entorno de BBVA, que intervienen de forma activa en el Hackaton interactuando con los equipos participantes. Se trata de personas innovadoras, disruptivas y con un perfil orientado hacia el impulso constante de iniciativas; exactamente lo mismo que le exigimos a los equipos. Y: Poder tener contacto con los trabajadores del área de innovación de BBVA es una de las cosas que más me motiva de este Hackaton en concreto, porque nos enriqueceremos de la experiencia de los empleados de una multinacional de gran reputación. La presente edición del Hackaton está abierta a personas de diferentes países. ¿Cómo se consigue? E: La pandemia nos obligó a experimentar con formatos diferentes a la presencialidad pero, tras la vuelta a la normalidad, nos podemos aprovechar de los beneficios de todo aquello que hemos aprendido en estos dos últimos años. Así, el ‘Hackaton BBVA & ESIC: Beyond Barriers’ se ha abierto a todos los países de habla hispana, en los que ESIC está presente. Con las inscripciones actuales, ya contamos con equipos de seis países latinoamericanos diferentes. Un jurado será el encargado de elegir la propuesta ganadora de entre todas las que presenten los equipos. ¿Quién lo conforma y qué aspectos valoran? E: Para valorar las diferentes propuestas, contamos con un jurado formado tanto por profesores de ESIC como por profesionales de BBVA, encargados de desarrollar ambos desafíos. Tendrán que elegir la propuesta más innovadora, pero que también sea viable. Además del resultado final, el jurado también valorará, evidentemente, la forma estratégica en la que los equipos han desarrollado la solución al desafío. Por último, Yaiza ¿qué le dirías al alumnado de ESIC que haya pensado en participar, pero que no se haya decidido a vivir la experiencia? Y: Solo puedo decirles que, si tienen algún mínimo de duda, que no las aparten y que se apunten y participen. Es una experiencia única, no solo a nivel de aprendizaje, sino también como vivencia personal. Rodearse del profesorado y alumnado de ESIC, en un contexto así, te enriquece en todas las áreas. El evento está abierto a todas las personas que deseen participar. La inscripción se puede realizar en la web de ESIC València.