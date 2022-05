La multinacional SDG Group llega a València con cinco millones de inversión y la creación de más de 100 empleos

"Uno de nuestros objetivos es atraer y retener talento y somos muy conscientes de que en la Comunitat Valenciana se está apostando de forma muy intensa en tecnología y la digitalización de la sociedad. Además me hace especial ilusión que SDG Group participe en la dinamización empresarial de mi tierra". Quien así habla es Sergio Cabello, 'executive manager' de la compañía, una consultora tecnológica multinacional presente en 10 países, especialista en análisis de datos, Big Data e Inteligencia Artificial.

Cabello, natural de la localidad valenciana de la Pobla de Farnals, es el responsable de la puesta en marcha de la nueva delegación que la compañía tiene previsto abrir en la capital del Turia, la cual supondrá una inversión de cinco millones de euros, que ya se está ejecutando, y la creación de un centenar de puestos de trabajo. "Estamos inmersos en la evaluación del emplazamiento de la oficina física y ya contamos con unas 20 personas trabajando desde ahí, aunque seguimos reclutando personal", señala.

La selección de València para acoger esta nueva sede no es casual. El importante impulso que se está dando al desarrollo digital desde las administraciones públicas valencianas y la existencia de numerosas iniciativas privadas que han fomentado e impulsado un tejido empresarial tecnológico solvente son dos de los acicates que han atraído a esta multinacional. Pero hay más: la excelencia de las universidades valencianas y la efervescencia económica también han sido claves.

La combinación de estos factores ha sido esencial para que en los próximos meses vea la luz la nueva sede de la compañía en tierras valencianas. Con esta instauración también se conseguirá que las grandes empresas con las que colabora la multinacional (Nestlé o la farmacéutica Daiichi Sankyo, entre otras muchas) pongan su foco en València. "Nuestros profesionales en la ciudad trabajan directamente con nuestros principales clientes, lo que establece un diálogo directo entre las principales firmas de alimentación, retail, banca o 'farma' y la propia ciudad", explica Sergio Cabello.

Predecir cómo funcionará un producto o adaptar la atención al cliente

La Inteligencia Artificial, y el sector de la digitalización en general, se han convertido en un importante generador de riqueza y de puestos de trabajo. De hecho, se estima que la Inteligencia Artificial podría duplicar la actual tasa de crecimiento del PIB y generaría hasta un millón de nuevos empleos cada año, siempre que se cumpliesen las condiciones adecuadas de inversión, impulso desde las administraciones públicas, educación digital en escuelas y universidades y fomento de la creación de clusters empresariales relacionados con la materia.

La aplicación del Big Data y el análisis de datos ha revolucionado la forma de trabajar de las empresas de cualquier tamaño. La predicción de la evolución de un producto, cuáles son los artículos que deben estar presentes en el lineal de un supermercado o evitar fraudes son solo algunas de las aplicaciones que tienen estas áreas.

También lo es acercar la digitalización en los procesos de atención al cliente a aquellas personas que, a priori, por una cuestión de edad o familiarización no dominan las nuevas tecnologías. "A través de un sistema de análisis es posible detectar si una persona no se siente cómoda con la tecnología. En ese caso, la empresa¡ puede ofrecerle otro tipo de atención más adaptada a sus necesidades porque el objetivo es no dejar a nadie atrás. Esto se aplica sobre todo al sector bancario", cuenta Cabello.

Flexibilidad y perfiles tech

La forma de trabajar de esta entidad se enmarca en la cultura del smart working, es decir, la oficina no es un despacho de trabajo al uso, sino que se trata de un lugar de encuentro donde la presencialidad no es ni mucho menos obligatoria, sino que se adapta a la flexibilidad que el empleado necesita. Precisamente la captación de talento les lleva a participar en el próximo Foro de Empleo de la UPV que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo en el campus de Vera.

¿Cuáles son los perfiles que se buscan en SDG? "Nos centramos en perfiles técnicos y científicos recién graduados o que estén en los últimos cursos. Ingenieros informáticos, industriales, de telecomunicaciones, físicos, matemáticos... pero también tenemos en nuestras filas sociólogos, economistas o estadísticos", cuenta el executive manager de la compañía.