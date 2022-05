La irrupción de la pandemia paralizó a las empresas españolas. Ante el frenazo de la producción, se congelaron los ingresos y muchas compañías y pymes – pequeñas y medianas empresas – comenzaron un nuevo camino repleto de dificultades, en el que muchas de ellas han estado al borde del cierre.

Ante esta situación, el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, impulsó la creación de los préstamos ICO; unas líneas de financiación pública para paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, pero a través de entidades de crédito privadas.

La medida ha tenido una gran acogida por parte de las empresas valencianas, que han recibido más de 13.500 millones de euros de financiación a través de los préstamos ICO, con un plazo de carencia – se ha ampliado en reiteradas ocasiones – que finaliza el próximo 30 de junio por lo que las compañías tendrán que comenzar a pagar los créditos ICO; hasta ahora no han tenido que abonar ningún tipo de importe.

El fin de la carencia de los préstamos ICO – el gobierno ya ha anunciado que no podrá prorrogarlos más porque la Unión Europea no lo permite - llega en un momento en que “son muchas las empresas que no han llegado a las cifras de negocio precovid”, según reconoce Benedicto Jiménez, director comercial de Gedesco; así que las empresas afrontarán el pago de la deuda en pleno período de recuperación.

Financiación para la devolución de los créditos ICO

En este contexto, desde Gedesco - la mayor compañía de financiación no bancaria de España –, se presenta una nueva línea de financiación para las pymes españolas totalmente compatible con los préstamos ICO, con un fondo de 250 millones de euros.

Esta opción de Gedesco para las pymes está planeada como una concesión de préstamos a cinco años, con posibilidad de carencia de 12 meses, por lo que los empresarios podrán afrontar la devolución de los préstamos ICO con un año de margen a expensas de la recuperación definitiva.

Con esta medida, Gedesco se reivindica como “el apoyo que necesitan las empresas y pymes para seguir creciendo”, argumenta Jiménez. El directivo asegura que muchas de las empresas actuales siguen siendo viables y solo requieren tiempo: “solo necesitan la gasolina, la liquidez, para que puedan llevar a cabo su proyecto”.

¿Cuáles son los términos para acceder a estas ayudas? Prácticamente nada porque la compañía ofrece liquidez en solo 24 horas, a través de un proceso online en el que las pymes no estarán solas, puesto que Gedesco ofrece una atención personalizada desde el principio del proceso hasta el final de la operación.

Además, esta línea de ayudas también está disponible para todos aquellos sectores que han quedado excluidos de los créditos ICO, pero que también han padecido los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia.

Ayudas alternativas de la banca

Ante las dificultades que han padecido las empresas, la banca y entidades de financiación como Gedesco se adelantaron a las ayudas públicas - una de ellas son los préstamos ICO - para ofrecer planes de financiación alternativos con los que afrontar las dificultades derivadas de la crisis sanitaria.

“Justo al entrar en la pandemia, a mitad de marzo del 2020, fuimos capaces con nuestro sistema operativo de drenar liquidez de una forma muy rápida; y después llegaron los ICO” explica Jiménez.

En esta línea, la entidad – cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector - ofreció préstamos a las empresas de hasta el 25 % de su facturación, es decir, que les otorgó hasta una cuarta parte de la cantidad de los ingresos que habría generado cada empresa en un contexto habitual, es decir, antes de la llegada de la crisis del coronavirus.

Solución para las pymes

Ante el fin de la carencia de los créditos ICO, Jiménez reconoce que “nos encontramos ante una situación difícil, en la que habrá que ver qué comportamiento va a tener la banca”. Sin embargo, lanza un mensaje tranquilizador: “Que las empresas se queden tranquilas; aquí van a tener soluciones”, concluye.

Para más información sobre la financiación que ofrece Gedesco, pulsa aquí.