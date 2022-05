El contexto de inflación está elevando el peso de la marca blanca en la cesta de la compra y Mercadona está siendo una de las firmas más beneficiadas por esta tendencia. Es lo que afirma un estudio presentado este jueves por EAE Business School, en el que afirma que el peso de los productos de las cadenas de supermercados han incrementado la cuota de mercado en 22 puntos desde el 2005. El aumento del peso de la marca blanca se ha acelerado hasta ser de unos siete puntos en tres años (2019-2021), llegando esa cuota al 46,2%.

Los expertos confirman que la actual situación de incremento de precios el peso de la marca blanca puede llegar a aumentar. "En este momento, las marcas de la distribución están muy bien posicionadas para seguir creciendo, ya que el momento de crisis e inflación, las beneficia debido a su bien reconocida relación calidad precio. Pero deben explotar sus estrategias de fidelización de clientes acompañándolas de mensajes afines al cuidado y bienestar de las familias. De esta forma, seguirán reforzando su personalidad y podrán seguir innovando y mejorando su relación con los consumidores”, señala Álex Alegret, autor del informe y profesor de EAE Business School.

Según este estudio, Mercadona (38,1%) lidera como cadena de supermercado preferida y le siguen de lejos Carrefour (15,3%) y Lidl 12,03%. Estos tres establecimientos representan en conjunto un claro liderazgo. Se observa una diferencia en cuanto a que la frecuencia de Lidl, es mayor en el grupo de las mujeres (14,0%) y la de Mercadona algo menor (35,6%), respecto del grupo de los hombres (20,6% y 40,6%, respectivamente). Asimismo, conforme aumenta la edad de las personas disminuyen algo las compras en Mercadona y se aumentan las compras en Carrefour (>15,0%) o Lidl (>9,0%).

Los principales productos de MDD que los encuestados compran son los productos de higiene del hogar (75,8%), lácteos, yogures y postres (74,5%), alimentos envasados (61,9%) y los productos de higiene personal (60,7%). Las categorías de productos en las que se prefiere consumir MDF frente a la MDD son principalmente lácteos, yogures y postres (42,7%), productos de higiene personal (40,3%) y agua, bebidas y refrescos (39,7%).

El menor número de casos de compras del hogar se encuentra en establecimientos de carácter regional o local como Gadis (0,5%), Alimerka (0,7%) y Tiendas de barrio/Mercados (0,8%). En este grupo también encontramos a Aldi (0,8%). En medio de ambos grupos y con porcentajes del 5,7% y 6,3% de preferencia está Dia, Eroski y Alcampo.

El principal motivo de compra en el establecimiento es la cercanía, seguido de precio y variedad, conforme aumenta la edad se vuelve más importante el motivo de compra de cercanía al hogar de residencia. Las personas realizan, en dichos establecimientos, la compra con una frecuencia de una o más veces a la semana.

Para los autores del estudio llama la atención el hecho de que Mercadona no tenga tarjeta de fidelización o de descuentos. "Si al líder no le hace falta, ¿nos podemos cuestionar su utilidad? Mercadona es una cadena que siempre escucha al jefe (que es como llaman a su cliente) y, si no tienen tarjeta, debe ser que el jefe no la echa de menos. Es posible considerar que el consumidor no percibe de manera directa el beneficio de una tarjeta de fidelización”, explica Alegret.